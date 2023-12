Paolo Guerrero a inicio del año 2023, firmó por Racing Club de Avellaneda, el ‘Depredador’ llegó con la seguridad y confianza de ganarse un lugar en el equipo y recuperar el ritmo futbolístico para volver a la selección. El ‘depredador’ contó con múltiples oportunidades, e incluso en algunos partidos fue de titular, sin embargo, con el pasar de los meses, fue perdiendo terreno y eso lo llevó a su salida del club.

En una charla con DirecTV, Guerrero cuenta a detalle el motivo de su salida de Racing y la conversación que tuvo con su exdirector técnico, Fernando Gago antes de marcharse de Argentina. “Conversé muchas veces con Gago, le expliqué. Yo estaba feliz en Racing, pero necesitaba jugar. Tuve que hablar con el presidente. Yo no fui a Racing por dinero. No tenía un buen salario. Mi objetivo era ganar la Libertadores”, expresó el ‘9′.

“Me hubiese encantado quedarme en Racing pero necesitaba jugar. No podía estar compitiendo 20 o 25 minutos”, aseveró Guerrero.

“Yo no cierro las puertas a ningún club, menos a Racing. Tengo un cariño enorme en Liga de Quito, me gustaría quedarme. Si la dirigencia no me quiere o lo que sea tendré que buscar para donde voy”, agregó Paolo, quien por el momento se encuentra de vacaciones.