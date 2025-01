Paolo Guerrero ha sido una figura clave en el fútbol peruano, tanto a nivel de clubes como de selección. Máximo goleador en la historia de la Bicolor y autor del gol que le dio el título mundial al Corinthians de Brasil en 2012. Figura e ídolo, el ‘9′ forjó su leyenda en base a goles, pero este martes anunció su retiro de la Blanquirroja luego de 20 años. “Seguramente hice mi último partido en Argentina”, declaró el atacante.

Aunque por un tema de edad (41 años) era lógica esa decisión, sus palabras no han dejado de sorprender. Por ello, nos contactamos con tres de sus excompañeros en la selección para que dimensiones en legado del ‘Depredador’ en la Bicolor. Nolberto Solano, quien jugó con él y luego lo dirigió como asistente de Ricardo Gareca; Leao Butrón y Miguel Rebosio opinan sobre el ‘9′ y su paso por el equipo de todos.

¿Qué representa su retiro de la selección peruana?

¿Qué legado deja a las futuras generaciones?

¿Quién o quiénes podrían llenar el vacío que deja en la selección, tanto en términos de liderazgo como de juego?

Nolberto Solano Jugó con Paolo Guerrero y luego lo dirigió como asistente de Ricardo Gareca. "Se va a sentir su ausencia con todo respeto a los demás muchachos"

1. Sin duda, primero hay una tristeza, es parte de esta carrera de terminar un ciclo con la selección peruana. El retiro de la bicolor, con 41 años, para él ha sido una excepción. Paolo es un excelente profesional y después creo que Guerrero ha sido una figura en los últimos 20 años de nuestro fútbol tranquilamente. Un delantero con mucha categoría, lo ha mostrado a nivel de clubes y también de selección. Tuvimos la oportunidad, yo trabajando parte de un comando técnico y él como jugador de llegar a un Mundial luego de muchos años, sin duda, se va a sentir su ausencia con todo respeto a los demás muchachos, que obviamente quedan para suplantarlo, pero la categoría de Paolo, un 9 de élite, es una pena, pero es parte de esta profesión. Solo queda darle un reconocimiento espectacular a una gran carrera.

2. Sin duda, Paolo Guerrero ha sido un referente importante para esta generación de los muchachos que le tocó jugar a su lado. Yo a Paolo lo conozco toda su carrera, desde la etapa que me tocó tenerlo de compañero. Él ha ido madurando desde lo futbolístico hasta lo personal siendo líder y asumir este compromiso de capitán en la etapa con Ricardo en la selección, fue muy importante para todos nosotros. Un jugador ejemplar dentro y fuera de la cancha. Paolo es un ganador, ya que es un tipo que mostraba liderazgo. Igual todos se contagiaban, pero sin duda, desde el ejemplo y siendo de los más grandes de ese grupo que nos llevó al Mundial, Guerrero con su talento, comportamiento y calidad sumó al grupo. La verdad es impresionante desde la forma como para el balón, su técnica y es de los pocos delanteros que te puede bajar el balón, matar y poner en el pie. Ojalá que pueda aparecer pronto un delantero de elite en la selección, pero parece que va a tomar mucho tiempo encontrar a alguien parecido. Ojalá sea alguien mejor de cara al futuro para qué nos representé bien. Se va a sentir la ausencia de Guerrero y su técnica.

3. Yo creo que los vacíos, más cuando sale un jugador, sobre de ese nivel, siempre es difícil suplantarlo. Ahora a quienes les toca asumir esa responsabilidad de lo que Paolo Guerrero ha marcado y dejando, siempre hay una máxima responsabilidad. Ha sucedido desde hace muchos años. Es difícil, pero sin duda, Valera no tiene que imitar a Paolo, sino que tiene que hacer lo que sabe hacer. Le va a tocar encarar de todo este futuro que se nos viene. Ojalá que esta Eliminatoria podamos pelear hasta el final y de ahí ojalá que Alex se siga manteniendo en el nivel, sabiendo que Lapadula en algún momento por edad también vaya a dejar la selección. Es difícil lo que se viene, solo queda confiar en Lapadula y Valera afronten lo que viene de gran manera y ojalá que algún proyecto joven aparezca lo más pronto posible.

Leao Butrón Compartió vestuario de la selección con Paolo en las Copas América de 2004, 2007 y 2011, además de las Eliminatorias 2006 y 2010. "Va a significar mucho su retiro de la selección peruana en el tema deportivo y personal, porque ha sido a lo que todo jugador debe apuntar"

1. Va a significar mucho su retiro de la selección peruana en el tema deportivo y personal, porque ha sido a lo que todo jugador debe apuntar. Salir muy joven al extranjero, destacar en las mejores ligas del mundo y ser reconocido internacionalmente. Imagínate tener una carrera tanto tiempo jugando al fútbol. Va a dejar un vacio importante, porque la base no solo es lo deportivo, los goles en su caso porque es delantero, sino que Paolo genera mucho más a la selección que solo eso.

2. Es fundamental que quienes estamos recibiendo historias como la de Paolo Guerrero estemos abiertos a entenderlas y a aprender de ellas para poder seguir sus pasos. Lo que Paolo ha dejado es invaluable, especialmente como imagen para *Perú* y la *selección nacional*. Sin embargo, será aún más importante que las nuevas generaciones, los jóvenes en crecimiento, sepan recepcionarlo correctamente. Si no están abiertos a comprenderlo, todo lo que Paolo ha logrado no tendrá el impacto deseado. Guerrero ha dejado claro cuál ha sido su lucha tanto dentro como fuera del campo de juego. No solo enfrentó desafíos en la cancha, sino que también tuvo que superar dificultades personales, incluso peleando contra obstáculos fuera del fútbol para poder estar presente en el Mundial. Esta historia de resiliencia y esfuerzo es la que debe inspirar a los jóvenes, pero solo si están dispuestos a valorarla en su justa medida. De lo contrario, su legado perdería su verdadero significado.

3. Está claro que Pedro Gallese es el líder natural en diferente modo, porque no todos los líderes son iguales. Ya creo que era un líder, pero ahora, al dejar un vacio Paolo Guerrero como que puede ser un líder mucho más visible.

Miguel Rebosio Compartió vestuario en la selección con Paolo Guerrero. "Es un claro ejemplo para todos los jóvenes, el trabajo, perseverancia y profesionalismo"

1. Ese día tenia que llegar, cuando él lo decía y lo decidió. Guerrero representa tantos años de profesionalismo y calidad.

2. Es un claro ejemplo para todos los jóvenes, el trabajo, perseverancia y profesionalismo. Además, del amor a la selección.

3. Paolo Guerrero es Paolo Guerrero y se ganó un nombre dentro del fútbol mundial y es difícil suplirlo.

Mira el especial de Paolo Guerrero en la selección peruana: