Conforme a los criterios de Saber más

Paolo Guerrero se estableció nuevamente como orgullo nacional luego de que la IFFHS lo considerara como parte del equipo ideal de la Conmebol de la última década. El peruano comparte ataque junto a Neymar y Sergio Agüero, y dejó atrás a estrellas de esta parte del continente.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Jefferson Farfán y el día en que lo llevaron al salón de trofeos del Lolo Fernández a firmar por la ‘U’

No se conocen los criterios que considera la IFFHS para hacer esta elección. Se sabe apenas que votan periodistas de cada país y que tendría que tomar en cuenta lo hecho por cada jugador desde el 2011 en adelante.

La reacción fue múltiple. En el Perú las felicitaciones no se hicieron esperar. Pese a los momentos duros que ha tenido que pasar Paolo, se supo llevar los votos por su performance con la selección peruana. Tres veces goleador de la Copa América (2011 con 5 tantos, 2015 con 4 y 2019 con 3), un subcampeonato del mismo (2019) y lo hecho durante las Eliminatorias para ir a Rusia 2018, siendo capitán y goleador de la Bicolor, sin duda realzan su figura.

A nivel de clubes, logró el Mundial del 2012 con Corinthians y tras ello su producción en Brasil no ha ido más allá de un Brasileirao y una Recopa Sudamericana, ambas con el ‘Timao’, y tres torneos estaduales. Pero se ha hecho dueño del gol con más de 120 tantos sumados entre Corinthians, Flamengo e Inter.

Sin embargo, en Uruguay no consideran que eso sea suficiente para que esté por encima de Luis Suárez. En una rápida encuesta de “Ovación digital”, la sección deportiva del diario “El País”, el 90,5 de votantes opinó que cambiaría jugadores en ese once, y las balas apuntaron a Guerrero.

#Encuesta | ⚠️ ¿Estás de acuerdo con el equipo que armó la IFFHS con los mejores de la década de Conmebol?, ¿creés que faltan jugadores?, ¿cuáles?



Te escuchamos 👇 — OVACIÓN (@Ovaciondigital) January 27, 2021

“Seguramente es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo y eso está fuera de discusión. Ganó el Mundial de Clubes 2012 y la Recopa Sudamericana en 2013 con Corinthians, pero no parecen ser suficientes como para comandar el ataque ideal. Y acá es donde debería estar Suárez”, escribe Daniel Rosa, editor del mencionado medio uruguayo en la nota “Luis Suárez fue el ninguneado en la oncena sudamericana de la IFFHS”.

“Alto debate”, ironiza Enrique Arrillaga, también del citado medio. Para él, el ránking genera dudas porque “no se sabe qué criterios utilizaron”. Si bien Enrique no cuestiona que Paolo Guerrero sea un delantero top, nos dice que “rompe los ojos que no estén Suárez o Cavani”. El periodista uruguayo pide que se sepa en que se basaron para no generar tanta polémica.

P. Guerrero L. Suárez Clubes Corinthians

Flamengo

Internacional Liverpool

Barcelona Títulos 5

Mundial de Clubes 2012

Torneo Paulista 2013

Recopa Sudamericana 2013

Brasileiaro 2015

Carioca 2017 15

Copa América 2011

Champions 2015

Mundial de Clubes 2015

Supercopa de Europa 2015

4 Ligas / 4 Copas del Rey

2 Supercopa de España

1 Copa de la Liga de Inglaterra Goles 125

Corinthians

Flamengo

Internacional 276

Liverpool

Barcelona Reconocimientos Segundo jugador de América 2011 y 2017 Bota de Oro 2014

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Chiquitín Quintero y la historia detrás de la foto del 2017 que ya anunciaba su nacionalización

Desde la voz de la experiencia de más de 40 años de trayectoria, ahora ya retirado Enrique Yanuzzi nos dice que “no se debe camisetear con esto”, es decir defender a sus colores sin analizar argumentos. Reconoce el valor de Paolo como atacante pero asegura que “Suárez tiene una carrera de más repercusión, títulos y goles”. Además, menciona que “la mancha del doping -por la que fue sancionado 14 meses- le quita puntos a Paolo”.

Quien también recordó el tiempo que estuvo parado fue el periodista colombiano Andrés Marocco. “Estuvo dos años sin jugar por doping. Dos años parado y está por encima de Falcao y James, no jo…”, aseguró en el programa ESPN FColombia. En el programa también se criticó la presencia de nombres como Di María y Casemiro.

¡SE CALENTÓ!



Andrés #Marocco dio su opinión sobre el once de la década que eligió Conmebol, al parecer no le gustó la confección de la alineación. ¿Estás de acuerdo con el panelista? Te leemos con el #ESPNFColombia pic.twitter.com/sZnc0FH6oX — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 27, 2021

“De los brasileños me quedo con uno o dos. Quizás no me rechina tanto lo de Guerrero, pero más que estén jugadores de Brasil que se comieron 7 con Alemania”, agrega Arrillaga.

Justamente, de Brasil en el puesto de Paolo Guerrero destaca el nombre de Roberto Firmino, quien en los últimos diez años suma casi la misma cantidad de goles que el peruano: 124 entre el Hoffenheim y el Liverpool y también ha sumado cinco títulos, pero todos de renombre como la Copa América 2019 (en la que venció a Perú), un Mundial de Clubes, Champions, Supercopa de Europa y la Premier, todos con el Liverpool.

Sin embargo, el nombre de Paolo no desagrada. “Me gusta mucho la opción de Paolo porque tiene mucha hambre de fútbol. Es clave en la selección de Perú hace tiempo”, nos dice Michel Corbacho, que trabajó en Radio Excelsior de Bahía, en Brasil. “Suárez también puede ser el ‘9′ de esa selección. Suárez o Guerrero, cualquiera se pone la ‘9′ y hace goles”, agrega y no considera a su compatriota. “A Firmino no lo veo por encima de Guerrero y Suárez”, sentencia.

En el Perú se ha destacado que se haya optado por Guerrero. Claramente el delantero nacional se merece cada mención entre los grandes del fútbol mundial, pero sí que ha hecho ruido en el extranjero su denominación.

Lo concreto ahora es que el peruano está entrenando en el Internacional y se espera que en un par de semanas ya trabaje con balón. Su objetivo es llegar en las mejores condiciones para las Eliminatorias de marzo.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán busca equipo