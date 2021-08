Conforme a los criterios de Saber más

A pocos días cumplirse un año más de aquel triunfo de la selección peruana por 2-1 ante Ecuador en Quito (5 de setiembre del 2017), es inevitable no recordar a Paolo Hurtado. El ‘Caballito’ marcó el segundo gol de blanquirroja, el de la tranquilidad, ese que nos invitó a soñar con un regreso mundialista que luego se hizo realidad. La figura de aquel encuentro vive uno de los peores momentos de su vida.

Aquel partido ante Ecuador es inolvidable como todo el recorrido que hizo Paolo Hurtado para anotar el segundo tanto de la selección peruana. El atacante se volvió uno de los jugadores preferidos de Ricardo Gareca. Es más, llegó a ir y jugar en el Mundial Rusia 2018. Su carrera iba ascenso hasta que llegó la pandemia y la vida lo golpeó muy fuerte.

Si Pedro Aquino está sentado esperando un llamado a la selección peruana, Paolo Hurtado busca equipo para volver a ser seleccionable. Sobre todo, recuperar la sonrisa. Se le fue la opción de jugar en la Liga 1 porque ya se cerró el libro de pases y ahora espera alguna oferta del extranjero.

A los 73 minutos “El Tigre Gareca” hace ingresar a Paolo Hurtado en lugar de André Carrillo, dos minutos más tarde Hurtado anota el segundo gol para la selección peruana. (Foto: GEC Archivo)

-UNA PESADILLA-

Este 2021 se ha vuelto una pesadilla para Paolo Hurtado. En febrero, había fichado por el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. El atacante llegaba a esta nueva aventura con todas las ganas de destacar para regresar a la selección peruana. Cuando comenzó a integrarse a su nuevo equipo y tener minutos, una noticia le destrozó el corazón.

En abril le tocó enfrentar el sensible fallecimiento de su mamá. Una noticia de la que nadie está preparado y menos recibir. Fueron momentos complicados para el atacante porque justo cuando estaba supurando sus lesiones, la vida le dio un terrible golpe al corazón.

Con la llegada de este difícil episodio, su mente, como era de esperarse, estaba en otro lado. Esto lo llevó a dejar el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. No había ganas de nada lo que quería era estar con su familia. Nada más.

“A día de hoy, Paolo Hurtado no es jugador del PFC Lokomotiv. Ante la desagradable noticia que le sobrevino, ambos bandos coincidieron en que lo mejor para el futbolista es regresar a Perú. El club agradeció a Paolo Hurtado y una vez más le expresó el pésame a él y a su familia”, así explicó el club búlgaro la salida del jugador peruano.

Pasaron los días y en el Perú comenzó la campaña de la segunda vuelta para las Elecciones 2021. En este proceso, varios futbolistas que defienden y defendieron a la selección peruana decidieron expresar su opinión. Uno de ellos fue Paolo Hurtado quien se sumó a “Ponte la Camiseta”.

Esto le trajo más de un problema. No solo porque recibió críticas por gran parte de la población que estaba en contra de esta campaña, también porque al jugador le llegó una carta por parte de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, pidiéndole, a modo solicitud, que brinde información sobre el video que apareció en redes sociales.

Esto fastidió a Paolo Hurtado quien no dudó en responder esta carta donde ratifica que nadie le dio dinero para poder expresarse en redes sociales. Es más, solicitó a la ONPE que respete la Ley Orgánica de Elecciones donde dice que todos los funcionarios públicos están obligados a respetar el principio de neutralidad.

Esta fue la respuesta de Paolo Hurtado.

-UNA CONFESIÓN NECESARIA-

Muchos creen que la vida de un futbolista es muy fácil. La gente solo se fija en lo que ve detrás de su detrás de su televisor o celular. Sin embargo, la realidad es otra. No saben lo que se sufre para que los jugadores llegan a cumplir el sueño de ser profesionales.

Nadie sabía lo que le pasaba a Paolo Hurtado. Por qué no conseguía equipo o no jugaba. Hasta que el jugador decidió hablar por primera vez frente a una cámara para el programa de Luis ‘Cuto’ Gualupe donde mostró su lado más humano, más sincero.

Su carrera y su vida seguía en pausa porque aun no superaba el fallecimiento de su madre. Es más, dejó en claro que se le pasó por la cabeza no seguir jugando porque sentía un gran dolor. Aun no pasa ese episodio, pero con la ayuda de su familia está intentando superarlo.

Las confesiones de Paolo Hurtado a Cuto Guadalupe. El popular 'Caballito' se sincera y revela lo difícil que la pasa tras el fallecimiento de su madre Sandra. (Foto: Allengino Quintana)

Paolo Hurtado cumplió 31 años el pasado 26 de julio. (Foto: Instagram @paolohurtado16).

“Es algo que todavía no puedo superar. Estoy luchando día a día para superar este momento. Si no fuera por ella quizás me hubiera ido por malos caminos. Ella me ponía los horarios para regresar a casa, luego de jugar en mi barrio de Tarapacá, en el Callao. Es como si me hubieran cortado las piernas. Sé que esto nunca va a pasar, pero voy a retomar mi carrera, mi trabajo. A ella no le hubiera gustado que tire la toalla”, contó Hurtado.

Paolo ahora está en busca de una oportunidad para volver a jugar. De hecho, no pisa un campo de juego desde el 16 de marzo. Estuvo entrenando con Alianza Atlético, se rumoreó que llegaría a Alianza Lima, pero al final no se concretó nada.

Su única opción es el mercado en el extranjero. Paolo Hurtado tiene hasta el 31 de agosto, fecha en que se termina el periodo de traspasos, para conseguir un equipo. El atacante ya se encuentra bien y quiere recuperar esa sonrisa dentro del campo de juego en honor a la persona que siempre creyó en él, su madre.

Paolo Hurtado es jugador de Lokomotiv Plovdiv desde febrero del 2021. (Foto: Konyaspor)

