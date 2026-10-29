El encuentro ante Alemania marcará un hito, ya que ‘La Bicolor’ femenina nunca ha enfrentado a una selección campeona del mundo.
El encuentro ante Alemania marcará un hito, ya que ‘La Bicolor’ femenina nunca ha enfrentado a una selección campeona del mundo.
Por Redacción EC

¡Histórico! La selección peruana femenina afrontará un duelo amistoso ante Alemania el próximo 4 de diciembre, a partir de las 16 horas, en Río de Janeiro, Brasil.

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