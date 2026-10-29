¡Histórico! La selección peruana femenina afrontará un duelo amistoso ante Alemania el próximo 4 de diciembre, a partir de las 16 horas, en Río de Janeiro, Brasil.
¡Histórico! La selección peruana femenina afrontará un duelo amistoso ante Alemania el próximo 4 de diciembre, a partir de las 16 horas, en Río de Janeiro, Brasil.
Este duelo marcará un hito en el balompié peruano, ya que ‘La Bicolor’ femenina nunca ha enfrentado a una selección campeona del mundo.
Antonio Spinelli, entrenador de la selección femenina, se mostró emocionado por el duelo durante una entrevista para Bicolor+.
“Es la última ventana de la fecha FIFA del año y tenemos una sorpresa. Podemos anunciar que jugaremos el último partido del año contra nuestro similar de Alemania. Es algo histórico”, indicó el entrenador argentino.
“Vamos a enfrentar a una selección que siempre aspira a ganar títulos en cada competición que juega. Son esas selecciones que nos ayuda a definir dónde estamos realmente parados y qué tanto nos falta”, agregó.
Asimismo, no dudó en señalar y destacar el trabajo que actualmente se viene realizando con ‘La Bicolor’.
“Ha sido quizá el año más importante en cuanto a la construcción del fútbol femenino en Perú, sobre todo a nivel de selección”, mencionó.
Este duelo amistoso se suma a los dos duelos ya pactados con República Dominicana.