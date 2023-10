Chile y Perú protagonizarán una edición más de “El Clásico del Pacífico”. Ambas selecciones no saben lo que es ganar en este inicio de Eliminatorias, es por eso que ambos buscarán su primera victoria para no perderle el paso a las demás selecciones. Este encuentro inicia a partir de las 8:00 (hora chilena) y lo podrás ver vía streaming por internet en Paramount Plus.

¿Cómo ver y descargar Paramount+?

Puedes inscribirte en Paramount+ en tu Samsung TV con estos sencillos pasos:

Visita paramountplus.com/samsung en tu computadora o navegador web móvil y haz clic en “Registrarse”

Se te pedirá que crees una cuenta de Paramount+ o, si ya la tienes, que ingreses.

Elige un plan de suscripción y haz clic en “Continuar”.

Introduce tu información de pago y, a continuación, haz clic en “Aceptar y suscribirse”

Verás una pantalla de confirmación y podrás volver a tu TV para ingresar con tu cuenta de Paramount+

¿Cómo ingresar a Paramount+?

Una vez que hayas añadido la aplicación Paramount+ en tu televisor Samsung, hay dos formas de ingresar:

En tu televisor:

- Ve a Ajustes > Ingresar

- Selecciona “En mi televisor”

- Introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste al inscribirte a Paramount+ y selecciona Ingresar. ¡Eso es!

En la web:

- Ve a Ajustes > Ingresar

- Selecciona “En la web”

- Verás una página web y un código. Anota este código, lo necesitarás para el siguiente paso

- Visita paramountplus.com/tv en tu computadora o dispositivo móvil, introduce el código de activación y selecciona “Activar”. Si no has ingresado en Paramount+ en tu computadora, deberás hacerlo aquí. La pantalla se actualizará y podrás empezar a hacer streaming en tu televisor Samsung.

¿En qué dispositivos puedo ver Paramount+?

Como suscriptor, puede utilizar cualquiera de los dispositivos o plataformas siguientes para ver Paramount+:Actualmente compatible:

Equipo de escritorio (web)

Aplicación iOS (teléfono y tablet) - iOS 13.0+

Apple TV 4 (tvOS) y 5 (4K)

Aplicación Android (teléfono y tablet)

Dispositivos Android TV compatibles

Dispositivos de FireTV compatibles (*disponibles en determinados países)

Roku (*disponible en determinados países)

Chromecast

Fetch (solo en Australia)

Foxtel (solo en Australia)

Telstra TV (solo en Australia)

Televisor Samsung (2017 o más reciente)

LG TV (televisores LG con webOS 4.0 o superior, modelos de 2018 o más recientes)

Sky Q (solo en el Reino Unido e Irlanda)

Sky Glass (solo en el Reino Unido)

Virgin Media (solo en el Reino Unido)

VIDAA TV (todos los televisores Hisense con VIDAA U4 o superior, desde 2020 hasta la actualidad)