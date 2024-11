El ‘Clásico del Pacífico’ Perú vs Chile se juega a toda máquina en Lima. La Roja y la Bicolor medirán fuerzas este viernes, 15 de noviembre cuando ambas se crucen en el estadio Monumental de Ate, en el marco de la fecha 11 de ls Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ricardo Gareca volverá a la capital en el banquillo del rival de toda la vida, buscando vencer al elenco de Jorge Fossati, en lo que para muchos será un duelo de necesitados. Con el horario confirmado por la CONMEBOL, te dejamos otros detalles del encuentro como las opciones en dónde ver este trascendental choque, el cual podría determinar que uno de los dos combinados quede fuera de la próxima copa del Mundo.

Arranca una nueva jornada doble de Clasificatorias 2026, y en este caso la última del 2024, estando de por medio la disputa del denominado ‘Clásico del Pacífico’ protagonizado por la selección peruana y chilena hoy dirigida por Ricardo Gareca, el exentrenador de la ‘Bicolor’ que retorna a Lima buscando dejar el último lugar de la tabla de posiciones.

Precisamente, el Tigre ha removido el escenario del fútbol chileno, convocando por primera vez en su gestión al estandarte de la generación dorada, Arturo Vidal. El ‘Rey’ puso un nuevo título en su vitrina, hecho que no pasó desapercibido por el estratega argentino, a quien no le quedó más remedio que citarlo esta semana al complejo de Pinto Durán. El colocolino será seguramente una de sus armas que tendrá a disposición ante su ex equipo.

Con incertidumbre por la detención de Agustín Lozano y también dudas entorno a sede de partido, la ‘Blanquirroja’ continúa con los entrenamientos de cara al trascendental duelo por Eliminatorias cuya transmisión estará a cargo oficialmente por hasta 3 medios televisivos que brindarán cobertura a nivel nacional e incluso con horas previas de emisión.

América TV (Canal 4), Movistar Deportes y ATV son los canales que transmiten el Perú vs. Chile en el Monumental

Es así como las señales abiertas de América TV y ATV, se convierten en los canales 4 y 9, respectivamente, que llevarán a sus hogares todas las incidencias del Perú vs. Chile, mientras por cable, Movistar Deportes (703 HD) hará lo propio con la narración de Gino Bonatti y comentarios realizados por Diego Rebagliati. Con respecto a la localía, resulta preciso resaltar que el Gobierno ha decidido no brindar garantías para el ‘Clásico del Pacífico’ programado en Estadio Nacional, debido al APEC que se llevará a cabo durante el día de partido, quedando así disponible el Monumental como sede habilitada, aunque aún por confirmarse.

Movistar pasa los partidos de las Eliminatorias.

El 2024 terminará para las selecciones sudamericanas con la disputa de la última fecha doble de Clasificatorias 2026 que precisamente Perú y Chile estarán protagonizando durante la undécima jornada según fixture elaborado por CONMEBOL.

America TV transmitirá en directo el Perú vs Chile

Qué dice la CONMEBOL sobre el horario y fecha del Perú vs. Chile

En los últimos días se confirmó que el estadio Monumental albergará el segundo ‘Clásico del Pacífico’ de las presentes Eliminatorias, jugándose de manera indefectible el viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p.m., y mediante América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3), como únicas señales autorizadas desde donde puedes seguir el minuto a minuto de tan trascendental compromiso.

Cabe recordar con respecto al primer duelo clasificatorio entre ambas selecciones, que el Chile-Perú jugado en Monumental colocolino el 12 de octubre de 2023, acabó con victoria a favor de ‘La Roja’ gracias a los goles de Valdés y Núñez, y poco más de un año después, la ‘Bicolor’ buscará cobrarse la revancha ahora dirigida por el uruguayo Jorge Fossati.

Paolo Guerrero estará nuevamente ante la selección chilena por Eliminatorias. FOTO: La Bicolor

En relación a la tabla de posiciones actualizada de las Eliminatorias rumbo a Copa del Mundo 2026, resulta importante precisar que tanto la selección peruana como la chilena ocupan las dos últimas colocaciones, teniendo los dirigidos por Jorge Fossati 6 unidades tras 10 fechas disputadas, y los de Ricardo Gareca tan solo 5 en esa lucha directa por alcanzar hoy a Bolivia que acumula 12 puntos.

Arturo Vidal fue convocado de emergencia a la selección de Chile. Será su primera vez en la era de Ricardo Gareca. FOTO: La Roja

Precio de entradas para ver el Perú vs. Chile en el Monumental

Este viernes, 15 de noviembre la selecciones de Perú y Chile chocan por Eliminatorias y el aficionado peruano estará apoyando a la bicolor, en este duro encuentro que podría darle más chances de clasificación al mundial. Aquí te dejamos los días y precios de las entradas para el lance en el Monumental:

Norte: 100 soles

Sur: 100 soles

Oriente: 300 soles

Occidente: 500 soles

Recordemos que la venta de boletos para el público general será desde el 12 de noviembre y se podrán comprar a través de Yape y Joinnus.

Historial de los Perú vs. Chile

Se jugará una edición más de los Perú vs. Chile y muchos se preguntan sobre qué selección tiene más partidos ganados. El historial marca un amplio favoritismo para La Roja con 46 triunfos, mientras que 24 victorias para la Bicolor, en un total de 85 cruces.

La bicolor

- Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City) / Carlos Cáceda (Melgar) / Diego Romero (Universitario de Deportes) / Diego Enríquez (Sporting Cristal)

- Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima)* / Renzo Garcés (Alianza Lima) / Miguel Araujo (Portland Timbers) / Aldo Corzo (Universitario de Deportes) / Alexander Callens (AEK Atenas) / Luis Abram (Atlanta United) / Erick Noriega (Alianza Lima)

- Mediocampistas: Luis Advíncula (Boca Juniors) / Andy Polo (Universitario de Deportes) / Oliver Sonne (Silkeborg IF) / Miguel Trauco (Criciúma) / Renato Tapia (Leganés) / Wilder Cartagena (Orlando City) / Jesús Castillo (Gil Vicente) / Jean Pierre Archimbaud (Melgar) / Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes) / Sergio Peña (Malmo) / Piero Quispe (Pumas UNAM).

- Delanteros: Paolo Guerrero (Alianza Lima) / Gianluca Lapadula (Cagliari) / Alex Valera (Universitario de Deportes) / Edison Flores (Universitario de Deportes) / José Rivera (Universitario de Deportes) / Bryan Reyna (Belgrano) / Luis Ramos (Cusco FC)

La Roja

Arqueros: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes

Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamin Kusevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales

Mediocampistas: Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral

Delanteros: Darío Osorio, Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia, Felipe Mora.