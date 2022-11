Este martes 22 de noviembre se jugará el partido en vivo México vs. Polonia en vivo en el estadio 974 de Doha por la primera jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022. La pelota rodará desde las 10:00 a.m. (hora mexicana) y se podrá ver en suelo azteca por Blim TV, TV Azteca Deportes, Azteca 7, TUDN, Canal 5, Televisa Deportes, ViX y live streaming vía El Comercio, que te traerá el minuto a minuto en tiempo real.

VIDEO RECOMENDADO México se prepara para el duelo contra Polonia | Video: @miseleccionmx