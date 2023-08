El mediocampista Pedro Aquino señaló que para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 “no hay margen de error”, ya que los “pequeños detalles” podrían complicar al equipo tal como sucedió en los amistosos de preparación.

Asimismo, el futbolista del Santos Laguna de México no ocultó su sorpresa tras conocer que Paraguay cambio su localía de Asunción a Ciudad del Este.

“Recién eso me entero. No estuve viendo el tema ese, pero como te digo, va a ser complicado. Espero que podamos sacar un buen resultado allá. Yo creo que tenemos que preocuparnos por nosotros y demostrar lo que hemos venido trabajando con Reynoso”, dijo a Depor.

“Ahora sí no hay margen de error. Lo que los pequeños detalles nos costaron en los partidos amistosos, eso ya no tiene que pasar en las Eliminatorias. Así que hoy en día sí, estar concentrado 100% en lo que vamos a hacer dentro del campo y al equipo que vamos a enfrentar para que no tengamos esos errores”, agregó Pedro Aquino.

Asimismo, el volante nacional opinó sobre el regreso de jugadores experimentados como Christian Cueva, Edison Flores, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano al fútbol peruano. “Son jugadores, como decía (Ricardo) Gareca, que ya no tienen mucho que demostrar. O sea, mientras mantengan el nivel, que ellos regresen a la liga peruana. A Ricardo no le molestaba. Los más jóvenes, sí”.

La Selección Peruana enfrentará a Paraguay (7 de setiembre) y Brasil (12 de setiembre) en la fecha FIFA de septiembre que marcará el inicio de las Eliminatorias 2026.