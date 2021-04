Conforme a los criterios de Saber más

La fecha FIFA en que la selección peruana no compitió va quedando atrás y aunque el tiempo de las Eliminatorias Qatar 2022 se apriete en el calendario, este respiro de angustia por no tener peso en la ofensiva (Farfán, Guerrero y Ruidíaz sin continuidad), debe revertirse en alivio para Ricardo Gareca que ve en la médula espinal de su volante una alta competitividad.

Renato Tapia da campanazos en LaLiga Santander, Wilder Cartagena se mandó un nuevo golazo en la Liga Profesional de Argentina y Pedro Aquino vive un estado de gracia ubicado en el equipo ideal de la Liga MX. En un puesto donde se sufrían deficiencias en el pasado, el presente es motivador, al punto de que días atrás, en una entrevista con El Comercio, ‘Carta’ reconoció la competencia que existe por el puesto.

“Es muy parejo todo. Ellos son los que más están jugando, pero saben que estoy ahí, dándoles pelea y pisándoles los talones para poder tener minutos y demostrar que también puedo ser útil. Soy muy paciente. Sé que en algún momento va a poder llegar la oportunidad de ser titular. La competencia que estamos teniendo es muy buena y sana y nos va a hacer crecer a los tres”, dijo el volante de Godoy Cruz.

En estas palabras se reconoce el compañerismo que existe entre los tres en la lucha por jugar en la selección peruana. Es tan reconocible el crecimiento que se ha tenido en esta posición que Ricardo Gareca tuvo que reinventar su acostumbrado sistema táctico de 4-2-3-1 por el nuevo 4-3-2-1.

En este dibujo táctico que usó en las primeras fechas de las Eliminatorias se destaca que el nivel de Pedro Aquino se imponga al momento de armar al equipo. En el proceso anterior hacia Rusia 2018 fueron Tapia y Yotún los encargados de contener la volante, pero ahora el mediocampista del Club América de México es el tercer intérprete de las ideas de Gareca en el mediocampo.

Aquino, Tapia y Yotún conforman el nuevo tridente en la volante de la selección peruana. La fórmula utilizada en Asunción y Lima podría volver en Santiago en noviembre. (Foto: AFP)

Se ha perdido un jugador en ataque, eso sí, pero se ha ganado mayor posesión y equilibrio en la zona de creación. Porque con Aquino en el medio, Tapia puede auxiliar a la defensa sin descuidos y Yotún puede desplegarse hacia la zona ofensiva. Pedro entra como en su casa siendo la pieza que permite el engranaje de la Blanquirroja.

Vuela, ‘Águila’

Es más que conocido y destacable el salto de calidad que ha tenido Renato Tapia llegando al Celta de Vigo de LaLiga Santander. Si bien la página Transfermarkt recalca que hoy su pase está muy bien valorizado en el mercado, el mismo futbolista reconoce que “hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más, no me la creo” , comentó en América Deportes.

Pedro Aquino, por su cuenta, tampoco se queda atrás en las valorizaciones y proyecciones que hace Transfermarkt. Por ejemplo, en octubre del año pasado, el mediocampista costaba 1.5M de euros. Tras campeonar con el León en el Apertura 2020 de la Liga MX, fue comprado por el Club América en 3.5 millones . Y hoy, con ese espíritu ingobernable de ser dando pasos agigantados, su pase está cotizado en 4.5M de euros.

Si no fuese porque el Cruz Azul de Juan Reynoso tomó la autopista para enlazar una racha de 10 victorias seguidas y una alineación indebida no le habría costado perder en mesa contra el Atlas, las ‘Águilas’ con Aquino en el campo y Santiago Solari en el banco serían los líderes del Clausura 2021 de la Liga MX.

Pedro Aquino ha disputado el 66% de partidos como titular en América. (Foto: Agencia)

En esta campaña es clave el peruano, no solo por los dos goles que ha marcado en este primer semestre, sino porque sus pases acertados llegan al 80% y promedia 45 toques por partido en los 9 encuentros que ha jugado en esta temporada. Solo en el último duelo contra Mazatlán (19 de marzo) ganó 5 de 8 duelos por tierra y 8 de 12 duelos aéreos. Es garantía en el puesto.

Aquino responde a la confianza de ser fichado por uno de los clubes más grandes y con mayor inversión en la Liga MX. El América es, en el fútbol mexicano, la segunda plantilla con mejor valor de mercado con 61.3 millones de euros, solo por detrás del Monterrey (71.8M) y por delante del Cruz Azul (61.2M) y Tigres UANL (59.4M).

Liga MX, trampolín a la fama

A los 25 años, y con un título fuera del Perú a cuestas, el volante nacional apunta a llegar a Europa pronto. Para tamaño sueño, hay que revisar si el fútbol azteca se caracteriza o no por convertirse en un mercado intermedio entre ligas menores y el fútbol de élite.

Ya hace muchos años, México se convirtió en un torneo que atrae y se fija en futbolistas sudamericanos y africanos. El campeonato contaba con una hegemonía del Tigres UANL, que entre Monterrey y León consiguieron quebrar. Asimismo, equipos como Cruz Azul o América no escatiman presupuesto si se trata de contratar a futbolistas que le den jerarquía a sus planteles.

Entre jugadores experimentados, jóvenes con potencial y otros en claro ascenso de proyección en su juego, la Liga MX, entonces, presenta categoría para afianzarse y también trampolín para dar el salto a ligas mayores.

Pedro Aquino elegido la figura de América contra Mazatlán. (Foto: @ClubAmerica)

No son muchos, pero existen los antecedentes recientes y claros que pueden explicar la próxima migración de Pedro Aquino. En el puesto de “pivote”, es decir, el clásico ‘5’ reconvertido en un volante con recuperación y panorama de juego , existen últimos ejemplos para entender la situación.

Pedro Aquino llegó al América para ocupar el puesto dejado por el argentino Santiago Cáseres (24 años), quien tras cumplir su préstamo por la campaña 2020-2021 tuvo que regresar al Villarreal, y hoy volvió a ser prestado al Vélez Sarsfield de Argentina.

En tanto, en la temporada 2019-2020 en la misma posición, el mexicano Edson Álvarez (21 años), del América, fue contratado por el Ajax en 15 millones de euros . En el mismo mercado de pases, el colombiano Mateus Uribe (28 años), otro del América, dejó la Liga MX para ser contratado por el Porto de Portugal en 9.5 millones de euros.

La misma suerte corrió en aquella temporada el argentino Guido Rodríguez (25 años), quien dejó al América por una cantidad de 3M de euros cuando lo fichó el Real Betis de España . El volante, en tanto, se ganó ser convocado a la selección albiceleste en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

Otros casos menos famosos fueron los del canadiense-portugués Stephen Eustáquino (23 años), quien tras un breve paso por el Cruz Azul regresó al Pacos Ferreira de Portugal. O el argentino Damián Musto (32 años) cuando pasó del Tijuana al Huesca de España por 500 mil euros.

América, con Pedro Aquino, recibe este fin de semana a León por la Liga MX.

Más atrás, en las temporadas 2017-2018 de la Liga MX, el Sevilla se fijó en Guido Pizarro (27 años) y lo fichó por 8.7M de euros desde el Tigres UANL . En tanto, el chileno Manuel Iturra (33 años), pasó del Necaxa al Málaga como jugador libre en la misma campaña.

El último ejemplo es el español Marc Crosas (28 años), quien tras vestir la camiseta del Cruz Azul regresó al Tenerife español en la temporada 2016-2017.

El destino solo lo escribe Pedro Aquino. Por ahora, está comprando todos los boletos para cumplir ese sueño de volar a Europa a un fútbol que repotencie su carrera.

Nombre Temporada Transferencia Santiago Cáseres, Argentina, 24 años 2020-2021 Del América al Villarreal (Préstamo) Edson Álvarez, México, 21 años 2019-2020 Del América al Ajax (15M de euros) Mateus Uribe, Colombia, 28 años 2019-2020 Del América al Oporto (9.5M de euros) Guido Rodríguez, Argentina, 25 años 2019-2020 Del América al Real Betis (3M de euros) Stephen Eustáquio, Portugal, 23 años 2019-2020 Del Cruz Azul al Pacos Ferreira (Préstamo) Damián Musto, Argentina, 32 años 2019-2020 Del Tijuana al Huesca (500K) Guido Pizarro, Argentina, 27 años 2017-2018 Del Tigres al Sevilla (8.7M de euros) Manuel Iturra, Chile, 33 años 2017-2018 Del Necaxa al Málaga (Libre) Marc Crosas, España, 28 años 2016-2017 Del Cruz Azul al Tenerife (Préstamo)

