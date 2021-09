Conforme a los criterios de Saber más

Pedro Aquino deslumbra en el norte del continente americano. Está en uno de los mejores momentos de su carrera, si no es el mejor. Fricciona, recupera, organiza e incluso salva a su equipo. No solo sucedió el último miércoles. Sus buenas actuaciones en el América de México se han vuelto una constante. Y no por casualidad está cerca de lograr un boleto al Mundial de Clubes.

Corría el minuto 34 en Chester, Pensilvania. El balón alcanzó el área del equipo mexicano con mucho peligro. Justo cuando el atacante rival de Philadelphia preparaba su remate, apareció Pedro Aquino para apagar el incendio. Se esforzó con una magistral barrida y puso el cuerpo para evitar que fuera gol de los adversarios.

Esa jugada fue la más destacada de Aquino en la semifinal de la Concachampions. Protagonizó muchas más, pero aquella trascendió de manera importante en el marcador. Si terminaba en gol, el resultado final (2-0) hubiera sido distinto, incluso en contra de su equipo. Pero el peruano siempre está al rescate.

Así, Pedro Aquino ya está en la final del certamen y aún espera por su rival: será el ganador del partido entre el Cruz Azul de Juan Reynoso y Monterrey. Sea como fuere, el gran momento del volante peruano en el América está cerca de consumarse con el título de la Concachampions y, por tanto, la ansiada clasificación al Mundial de Clubes.

- Ausente en la selección peruana-

Pese a su brillante presente con las ‘Águilas’, Pedro Aquino no ha sido considerado en las últimas dos convocatorias de la selección peruana. El volante de 26 años se perdió la Copa América 2021 y la fecha triple de septiembre de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora, espera estar a la altura de lo que busca Ricardo Gareca para el siguiente reto.

Aquino ha disputado ocho partidos en la actual campaña de la Liga MX, siete lo hizo en condición de titular . En la Concachampions la historia es similar: ha jugado seis encuentros y en cuatro arrancó desde el inicio, siendo protagonista siempre en el mediocampo del América.

Su presencia es indiscutible en el esquema de su técnico Santiago Solari. Incluso, la gran temporada del volante peruano le permitió estar en el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX .

En ese contexto positivo, su llamado a la selección era inminente. Pero no fue así. Para la Copa América se explicó la ausencia de Aquino, así como de otros jugadores, en el sentido de darles descanso y probar otras opciones que sumen a la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, el mediocampista de América tampoco fue considerado en la última convocatoria de Gareca para las Eliminatorias. El técnico del combinado nacional decidió tener dos opciones por cada posición y, en ese aspecto, apostó por Renato Tapia y Wilder Cartagena, quienes han dado la talla cada vez que han defendido los colores de la selección.

Ahora, el contexto actual demanda la vuelta de Pedro Aquino. Con Renato Tapia en capilla por tarjeta amarilla, la convocatoria del volante de América en octubre es lo más prudente y necesario para la ‘Blanquirroja’ . El equipo nacional se jugará la clasificación al Mundial y Aquino no puede faltar.

- Peruanos en el Mundial de Clubes -

De conseguir el trofeo de la Concachampions, Pedro Aquino se sumará a la gloriosa lista de los peruanos que se hicieron presente en el Mundial de Clubes . Está a solo un paso y luchará por cumplir la hazaña.

El Mundial de Clubes es el sucesor de la antigua Copa Intercontinental, donde Juan Joya fue el primer peruano que brilló con dos coronas de campeón con el Peñarol, club donde es ídolo. Se consagró con el título en 1961, donde marcó un doblete en la final ante el Benfica, y en 1966, cuando superó a nada menos que el Real Madrid.

Desde entonces, pasó mucho tiempo para que otro peruano deslumbrara nuevamente en el Intercontinental. En 2001, Claudio Pizarro volvió a dejar huella peruana en el certamen. Con solo 23 años, el ‘Bombardero’ fue titular en la victoria del Bayern Múnich (1-0) sobre Boca Juniors y gritó campeón.

Luego de que la Intercontinental deje de existir y abra paso al Mundial de Clubes, Martín Hidalgo hizo lo suyo en el 2006. El defensor nacional era uno de los protagonistas del Internacional de Porto Alegre, que dio el batacazo ante el Barcelona de Frank Rijkaard y consiguió el título mundial. Hidalgo jugó las semifinales ante el Al-Ahly, pero se perdió la final contra los blaugranas por lesión.

Seis años más tarde, una de las mayores hazañas de Paolo Guerrero en su carrera se vivió en el torneo de la FIFA. A base de goles, el ‘Depredador’ marcó el rumbo de un título histórico para Corinthians. El delantero peruano anotó los goles de su equipo en la semifinal ante el Al-Ahly y en la final contra el Chelsea.

Paolo Guerrero es el último campeón sudamericano del Mundial de Clubes con el Corinthians | Foto: REUTERS

En el 2013, otra vez Claudio Pizarro se hizo presente en el Mundial de Clubes. El delantero fue parte del equipo del Bayern Múnich que se consagró campeón del certamen, tras sus triunfos ante Guangzhou Evergrande en semis y Raja Casablanca en la final.

La última vez que un peruano disputó el torneo fue en el 2019. André Carrillo fue el protagonista con el Al-Hilal que superó la segunda ronda ante el ES Tunis y luego cayó 3-1 en la semifinal ante Flamengo, donde el extremo peruano fue expulsado.

Ahora el siguiente peruano en el Mundial de Clubes está cerca de ser Pedro Aquino, aunque también podría ser Yoshimar Yotún de la mano de Juan Reynoso. El volante de América ya está al frente del objetivo, ahora le toca a los de Cruz Azul hacer lo propio para definir la clasificación al histórico certamen de la FIFA.

