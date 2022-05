Son días de extrema felicidad para Pedro Aquino. Con las lesiones en el olvido, empieza a recuperar terreno en el América (fue titular en el empate 1-1 ante Pachuca por la semifinal de ida de la Liga MX). Su sonrisa crece por dos razones más: va a ser papá por tercera vez y ha vuelto a ser convocado a la selección peruana de cara al repechaje. Desde México, la ‘Roca’ nos atiende el teléfono para conversar sobre su presente, recordar los momentos duros con la Bicolor y, sobre todo, poner el pecho ante la crítica de algunos en contra de Paolo Guerrero, su capitán. El eterno capitán de la Blanquirroja.

—Serás padre por tercera vez. ¿Cómo vives esa sensación?

Los niños siempre son una bendición y lo que estoy viviendo ahora me tiene muy motivado. Poder ser papá es un plus para todos, es algo muy lindo y se siente bien.

—Además de la gran noticia de ser padre nuevamente, ahora volviste a ser convocado a la selección peruana. ¿Cómo tomas eso?

Siempre trato de trabajarme bien, de tener minutos en mi club para ser llamado a la selección. Si no tuviera minutos estaría preocupado, pero hoy estoy muy bien, recuperado de mi lesión y retomando la continuidad.

—¿Cuánto te costó superar las lesiones?

La lesión ya está olvidada. Hoy te puedo decir que estoy al cien por ciento, me siento bien y físicamente volviendo a lo que era antes. Estoy agarrando ritmo con los partidos que estoy jugando con el América, pero también trabajo para estar listo para cualquier llamado.

—Hubo un momento en las Eliminatorias, que estabas jugando en el América, tenías minutos y buen rendimiento, pero no te convocaban. ¿Qué pasaba por tu cabeza?

Yo venía con una lesión en el dedo antes de la Copa América. Me acerqué al cuerpo técnico y les pedí a ver si me daban descanso por eso partidos para poder recuperarme. De repente lo tomaron a mal y por eso no me convocaban, pero es un tema que ya pasó.

—¿Cómo viviste los últimos cuatro partidos de la selección en las Eliminatorias en las que no estuviste por lesión?

No sabes cómo se vive un partido sin estar en la cancha. No estar con tu selección en momentos importantes es difícil. Uno lo vive como un hincha más, pero también queremos estar ahí, con los compañeros. Ahora tengo los objetivos claros y siento que voy a volver otra vez y seguiré haciendo todo de la mejor manera.

—¿Sientes que las lesiones te han puesto en desventaja para pelear el puesto de cara al repechaje?

No. Para eso estoy trabajando y tengo partidos encima. Si me preparo bien, no voy a estar tan a distancia con el compañero. En la selección hay una competencia sana, pero dura, y eso es lo más lindo que tenemos como grupo. Pero ahora no me siento menos ni superior a nadie. Será el profesor quien tome las decisiones.

—¿Qué cambió Ricardo Gareca en la mentalidad del jugador peruano para llevarlo a ser una selección tan competitiva en estos últimos años?

El profesor Ricardo siempre nos hace confiar en nosotros mismos, nos hace sentir que no somos menos que nadie y que le podemos jugar de igual a igual a cualquier equipo. Eso nos motiva muchísimo. Si algo cambió, es eso, de que nos inyectó la mentalidad de hacernos creer que podemos contra cualquiera y le podemos ganar.

—Para muchos la era Gareca es de las mejores en la historia de la selección. ¿Eso en algún momento les afectó?

En un momento nos ganó un poco el ego de creer que ya habíamos logrado todo, pero no, era mentira eso. Comenzamos muy mal las Eliminatorias. Pero supimos entender que estábamos errados. Hablamos como grupo, analizamos qué estábamos haciendo mal, como también qué estábamos haciendo bien, y nos pusimos las pilas para revertir esa situación.

—¿Hubo temor de quedar fuera de todo tras ese mal arranque?

Nunca perdimos la fe. En su momento, cuando estábamos abajo en la tabla, sin puntos, uno se pone a pensar, pero tenemos un gran grupo que siempre rema para el mismo lado. Así que nos pusimos en la cabeza qué es lo que queríamos y por eso estamos donde estamos.

—¿Qué es ser un jugador de selección?

Cuando uno llega para jugar por la selección, cuando nos ponemos la camiseta y cuando entramos a la cancha, como que nos transformamos. Ser seleccionado es una motivación para nosotros, nuestra familia y la misma gente que nos apoya. A veces muchos sienten algo que no sienten en su club, que es admiración, valoración. Es lo más lindo que te puede pasar el representar a tu país y siempre lo das todo y más.

Pedro Aquino llegó al América a inicios del año pasado. (Foto: Agencias) / Jose Luis Melgarejo

—En ese “lo das todo y más” está el hecho de que muchos han jugado lesionados algunos partidos…

Claro, yo también jugué lesionado. Contra Chile jugué con el quinto metatarsiano fracturado, pero como no me habían sacado una resonancia por ahí que seguí. Pero, bueno, mejor pensemos en cosas positivas, ja ja ja.

—En el horizonte está el repechaje. Emiratos Árabes o Australia, de ahí sale el posible rival. ¿Has podido ver algún partido de esas selecciones?

A Australia los enfrentamos en el Mundial Rusia 2018. Sabemos que es difícil, pero mientras nosotros estemos bien, con minutos jugados en nuestros equipos, que el grupo esté mentalizado, nos va a ir bien. Son solo 90 minutos, un partido para ir al Mundial de nuevo, no tenemos margen de error y lo sabemos perfectamente.

—¿Es una desventaja jugar en Qatar, un país que Emiratos Árabes y Australia conocen más?

Sí, pero las cosas ya están hechas. No hay que buscar ningún pretexto. Así sea en Peró o cualquier otro lado, va a ser complicado el partido. Ahora nos tocó allá y vamos a afrontar como se debe: preparados al cien por ciento.

—¿Qué rival te gustaría enfrentar?

No sé mucho de la actualidad de los dos equipos. Estoy cien por ciento enfocado en el América. Pero creo que me gustaría que sea Australia porque los conocemos un poco más. De Emiratos Árabes no sabemos casi nada.

—De pasar el repechaje, Perú se ubicaría en el grupo D junto a Dinamarca, Francia y Tunez. Dinamarca y Francia, dos rivales conocidos…

¿Qué lindo sería, no? Una revancha ahí. De mi parte, a ver si mi remate ya no pega en el palo si no entra, ja ja ja.

—¿Cómo recuerdas ese disparo tuyo ante Francia que pudo ser el 1-1?

¿Puedes creer que hasta el día de hoy me lo siguen recordando? A veces me mandan el video, me preguntan qué hubiera pasado si entraba la pelota. La gente todavía sigue pensando en ese disparo.

—Esos partidos como ante rivales como Francia, hoy campeona del mundo, hizo que Perú se gane el respeto de los demás, ¿no?

Sí, claro. Creo que por lo que también hicimos en la Copa América, en las Eliminatorias. Nos ganamos un respeto de la gente y los propios rivales que nos enfrentan. Antes nos jugaban más relajados, ahora saben que en cualquier momento les podemos ganar.

—Se habla mucho de si Paolo Guerrero podría llegar al Mundial, en caso de que Perú clasifique. Muchos dicen que sí, otros que no. ¿Qué opinas?

Paolo es nuestro capitán. Sabemos la clase de jugador que es y lo que puede dar a la selección. Los peruanos a veces somos muy ingratos, olvidamos rápido, pero podemos hacerlo con Paolo. Por toda la carrera que ha hecho, merece respeto. Es un ejemplo de jugador. Todos estamos con las ganas de que pueda volver a estar con nosotros. Es un jugador fundamental.

—En medio de ese camino sin Paolo, llegó Gianluca Lapadula. ¿Costó adaptar el juego hacia él, teniendo en cuenta que se mueve distinto que Paolo?

Gianluca es un gran jugador, lo que viene haciendo en la selección es muy importante, también está aportando su granito de arena como todo lo estamos haciendo. Pero estamos claro de que no hay comparación con Paolo. Estamos hablando de Paolo Guerrero, no de cualquier otro jugador.

—En los últimos días saltó el rumor de que Colombia quiere a Ricardo Gareca. ¿Cómo han tomado eso como grupo?

Lo que le ha dado el profesor Ricardo a la selección es algo increíble. Después de tantos ciclos que ha pasado la selección sin lograr nada, hoy el profesor está consiguiendo cosas que no se conseguían hacía mucho tiempo.

—Imagino que quieren que se quede toda la vida acá. Algunos hinchas hasta piden que sea el presidente de la República…

¿Qué lindo sería, no? Sería impresionante, ja ja ja. Ricardo es bien familiar, nosotros somos como sus hijos. Esa buena onda que tiene con cada uno de nosotros lo hace especial.