Con un sweater rojo, una cadena y su sonrisa característica que denota felicidad, Pedro Aquino nos recibe en una videollamada para hablar de su proceso de recuperación que demoró aproximadamente casi 7 meses para volver a tener continuidad en Santos Laguna. Pese a ello, no fue citado para enfrentar a Chile, de Ricardo Gareca.

Pedro Aquino ha regresado a las canchas después de una larga y difícil recuperación. Reconoce la calidad de la Liga mexicana y se siente motivado por la confianza que su entrenador, Ignacio Ambriz, tiene en él. Con la mirada puesta en la selección peruana, Aquino expresó su deseo de que la selección peruana triunfe sobre Chile.

-¿Cuánto esperaste este momento en el que ya volviste a las canchas en México?

De hecho fueron 7 meses muy duros, muy sacrificado en varias cosas. Gracias a Dios, ya tenemos minutos con el equipo, bien de salud, que eso es lo más importante. Es parte del fútbol y las lesiones son complejas. Yo he sufrido varias, pero he sabido sobresalir de esas situaciones, con el aporte de mis padres, esposa e hijas.

-¿Dirías que estás absolutamente recuperado?

Me siento bien, la verdad de mi lesión, estoy al cien por ciento recuperado. Ahora, tengo minutos con el equipo. Eso es muy bueno, porque la Liga mexicana es dura. Yo hoy día te podría decir que ando bien, a las órdenes de la selección -cuando me necesiten- y el club Santos.

Pedro Aquino ya tiene minutos con Santos

-¿Cómo es tu relación con el técnico Ignacio Ambriz en Santos Laguna?

Así es, vengo trabajando con ‘Nacho’ desde León, él sabe lo que puedo rendir y puedo dar. Desde ese lado, yo me quedo tranquilo, porque Ignacio confía en mí y sabe lo que puedo dar. Siempre me apoyó y me decía que primero era mi salud y que no me ponga ansioso por apurar la recuperación. Porque en esa condición no iba a ayudar al equipo.

- ¿Cuál es tu relación con el comando técnico de la selección peruana?

Si bien he tenido comunicación, siempre han estado pendientes el comando técnico del profesor Fossati, puesto que me preguntaban cómo iba la recuperación y los avances. El área médica también me preguntaba sobre el estado de mi salud.

- ¿Desde afuera cómo analizas el rendimiento de la selección peruana?

El equipo comienza siempre bien, a veces tenemos siempre detalles y errores nuestros que no están pasando factura, porque sabes que en Eliminatorias los detalles cuentan. Nos está costando mucho reaccionar ante las adversidades, la selección antes si perdíamos 1-0, rápidamente cambiábamos el resultado. Pero solo queda confiar en qué podemos salir adelante todos juntos. Hay que nosotros convencernos y convencer al hincha peruano, de que podemos sacar adelante esto. Creo que varias veces lo hemos hecho y este momento no va a ser una excepción. Si estamos todos juntos podemos sacar adelante de esto.

- ¿Has conversado con Fossati en este último tramo?

No, no he tenido la oportunidad de conversar en este último, pero él sabe que, cuando me convoquen, queda estar de la mejor manera como siempre lo he hecho con la selección. Claramente, él no me conoce, no he estado en la selección cuando ha estado él. Pero me conoce porque me ha visto jugar y sabe lo que puedo dar y no le puedo dar.

Pedro Aquino es un baluarte en la volante

-¿Cómo está el grupo?

Todos sabemos las cualidades de jugadores que formamos la selección y solo queda creérnosla un poco más, que podemos confiar en nosotros mismos, que podemos levantarnos de estas adversidades, ya lo hemos hecho miles de veces. Pero como te digo no hay que perder fe, vamos a ver cómo nos va.

-¿Si no le ganamos a Chile -un partido de más de tres puntos- estamos fuera?

La Eliminatoria no es fácil, pero podemos sacar adelante de esto.

-Ustedes acostumbraron a esta generación de peruanos que se podía de competir de igual a igual.

De hecho que sí. Creo nosotros acostumbramos a la gente, que había un Perú que competía de igual a igual con otros rivales y eso la verdad nadie nos regaló nada. Nosotros todo lo logramos a pulso, trabajando, con un plantel que se conocía bastante de antes. Toca hacer lo mismo y que el pueblo peruano tenga claro que vamos a revertir.

-¿Pero se puede revertir esta situación?

Si Dios quiere vamos a revertirlo, como te digo, ya hemos pasado por estas situaciones, así que solo queda trabajar. Yo he trabajado mucho la mente, ya que lo es todo, ya que si no estás bien de la mente, no puedes jugar al fútbol. Mi mente anda al cien de dar lo mejor de mí.

- ¿Tú te acostumbras a un sistema 3-5-2?

A mí me gusta ese sistema, porque quedó de ancla. Claramente, tomará la decisión el profesor Fossati, pero si es que me toca estar ahí, sea de 8 o contención, lo voy a hacer de la mejor manera.

-¿En un mediano plazo piensas volver a jugar en Perú?

Soy una persona muy competitiva y que quiere lograr objetivos, soy un ganador desde muy niño. Siento que me quedan años, sea en México o en el extranjero. Quiero jugar en el extranjero y por ahora Perú está descartado, pero cuando llegue su momento vestiré la celeste de Sporting Cristal que ya lo he dicho antes.

-Cueva y Paolo Guerrero volvieron a jugar en Perú, ¿qué opinas al respecto?

Son dos grandes futbolistas que siempre aportaron a la selección y son muy importantes en el equipo, pero que bueno que tengan minutos. Quien sabe sean convocados, ya que no sería nada desagradable. En las Eliminatorias no se debe guardar nada. Si se puede tener a todos, se debe contar con ellos, acá no se debe guardar nada.

-¿Desde el 2017 vives en México, ya te acostumbraste, prácticamente eres un mexicano más?

(Se ríe) Yo soy peruano 100 por ciento. Bien, mi familia ya se adaptó, mis hijas son mexicanas y la verdad yo feliz. Si la familia está bien, yo estoy tranquilo.

-Con Santamaría compartes club, ¿Cómo van los objetivos grupales con Santos?

Acá con Santamaría nos encontramos. Claramente, uno feliz que otro peruano esté acá en el equipo. Sabemos el tipo de jugador y es bonito tener a otro compatriota acá en Santos.

-¿Qué se le viene a un futbolista cuando sufre una lesión dura?

Claramente, es muy importante con un psicólogo o coach, porque con lesión solo se te viene cosas negativas a la mente. Entonces, es ahí donde viene la parte del coach, para trabajar en ese aspecto. Hacía tarea de descanso, hipnosis y varios detalles que me ayudaron a estar mejor. Trabajé respiraciones, me metía cosas positivas a la mente para poder estar bien.

