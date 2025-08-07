El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, protagoniza un emotivo video en el que se revela una faceta más íntima de su vida: la relación con su hijo como fuente de motivación y fortaleza emocional.

En el clip se muestra al ‘Pulpo’ preparándose para atajar un penal. En medio de la tensión competitiva, el peruano muestra el temple y concentración que lo caracteriza. Tras evitar que el balón entre a portería el ambiente se vuelve festivo y Gallese corre hacia su hijo para darle un abrazo en medio de los gritos de festejo.

Un simple gesto que acarrea un poderoso mensaje: más allá de la exigencia del alto rendimiento, hay un espacio personal donde el aliento más valioso no proviene de la tribuna o la prensa, sino del entorno más cercano. Un abrazo que representa compañía, apoyo incondicional y orgullo compartido.

Esta pieza forma parte de la campaña “You Got This” de adidas, que visibiliza los vínculos que inspiran a los deportistas a seguir creciendo y destacar el lado humano de estos. En esta serie de contenidos, se resalta que el éxito no solo se mide en resultados, sino también en los vínculos que inspiran a los deportistas a seguir creciendo.

De esta manera, Pedro Gallese se une a una campaña que ya tiene contado con otras figuras de renombre como la atleta nacional Thalía Valdivia, acompañada de su mamá, y del campeón mundial de squash Diego Elías, junto a su papá.

