El golero y capitán de la selección peruana destacó la aparición de nuevos futbolistas en la blanquirroja.
Redacción EC

fue capitán de la en el último encuentro amistoso jugado ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo.

Tras un error en salida del golero peruano, Aleksandr Golovin puso en ventaja a los europeos, sin embargo, sobre el final del partido Álex Valera se encargó de igualar el marcador.

“Muy positivo. Tuvimos un largo viaje, tuvimos muy poco tiempo de descanso, pero la actitud siempre va a estar por la selección y esto es un pasito que estamos dando”, comentó Gallese al finalizar el partido.

“La mentalidad es muy importante en este grupo. Es un grupo de muchas caras nuevas, compañeros nuevos, pero están sintiendo muy bien la camiseta”, añadió.

El próximo martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

