Pedro Gallese fue capitán de la selección peruana en el último encuentro amistoso jugado ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo.
LEE TAMBIÉN: “Valera está en su prime” y “tiene el arco entre ceja y ceja”: el goleador de moda bajo la lupa de seis especialistas tras el cañonazo a Rusia
Tras un error en salida del golero peruano, Aleksandr Golovin puso en ventaja a los europeos, sin embargo, sobre el final del partido Álex Valera se encargó de igualar el marcador.
“Muy positivo. Tuvimos un largo viaje, tuvimos muy poco tiempo de descanso, pero la actitud siempre va a estar por la selección y esto es un pasito que estamos dando”, comentó Gallese al finalizar el partido.
MIRA: Ignacio Buse avanzó a los cuartos de final del Challenger de Montevideo
“La mentalidad es muy importante en este grupo. Es un grupo de muchas caras nuevas, compañeros nuevos, pero están sintiendo muy bien la camiseta”, añadió.
El próximo martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC