“Con su liderazgo queremos recuperar protagonismo”: Vicepresidente de Deportivo Cali explica el fichaje de Gallese y el ambicioso plan con el ‘Pulpo’

“Me pareció muy interesante el proyecto que me presentaron”, reveló Pedro Gallese sobre qué lo motivó a apostar por Deportivo Cali tras salir de Orlando City de la MLS, el club estadounidense en el que no solo se consolidó como arquero sino que logró ganar un título (US Open Cup). El proyecto, del que mencionó el ‘Pulpo’, es justamente la reestructuración que busca el cuadro colombiano para volver a ser protagonista, no solo en el fútbol colombiano, sino también en Sudamérica.

Este Diario conversó con Richard Lee, vicepresidente del Deportivo Cali para conocer de las razones de contar con jugadores como el peruano. “Estamos muy contentos con poder tener jugadores de esa calidad para que lleguen a Deportivo Cali. En Colombia hay expectativa y positivismo alrededor de la noticia de Gallese”, señaló.

“Nosotros llevamos menos de un mes al mando de Deportivo Cali, que pasó una transformación de asociación a Sociedad Anónima. Estamos tomando control del club, pero siempre con una misión de transformarlo en lo futbolístico, social y un montón de áreas. Aparte necesitas traer buenos jugadores y que tengan mucho liderazgo y recorrido. Gallese trae todo eso y estamos seguros de lo que haga más allá debajo del arco, va a ser una influencia muy positiva en el equipo”, agregó.

Lee contó que el mérito del fichaje de Gallese “fue cien por ciento del equipo deportivo que lo identificó, se contactaron y lo lograron cerrar. A diferencia de otros momentos del fútbol se hizo de una manera rápida y confidencial, que al final eso era importante para que se pudiera hacer bien, porque a veces hay muchos rumores en el fútbol y arruinan posibles llegadas de jugadores”.

Justamente, el portero peruano comentó algo al respecto. “Desde que acabé mi contrato en Orlando, siempre tuvieron interés en mí. Vi las ganas de su parte que esté allí”.

Por otro lado, el directivo del club colombiano explicó que la llegada de Gallese es la primera piedra para la reestructuración del equipo. “En las mejores épocas el Deportivo Cali era un referente a nivel internacional y que jugaba copas internacionales, campeón en el fútbol colombiano, sin embargo, ya lleva 8 temporadas en donde incluso no ha clasificado a un torneo internacional y la idea es volver a hacer que gane Copas en Colombia y que sea protagonista en Latinoamérica” , afirmó.

“Teníamos que volver a rehacer la columna vertebral del equipo y todo arranca por el arco. Actualmente tenemos talento en la portería y ha sacado excelentes porteros y queremos que Pedro Gallese refuerce ese puesto con su liderazgo y que Deportivo Cali recupere prestigio”, sentenció.

Pedro Gallese jugará en Deportivo Cali de Colombia. (Foto: Getty Images)