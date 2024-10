El golero Pedro Gallese es uno de los referentes del actual plantel de la selección peruana y tomó la palabras la tarde de este miércoles 9 de octubre a dos días del partido ante Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias.

Uno de los temas que no dejó pasar fue la habilitación del delantero de Liverpool de la Premier League Darwin Núñez, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol presentara una apelación ante el TAS.

Sobre el particular, Gallese dijo que, tal vez, si el rival de esta jornada próxima no era Perú, no se aplicaba esta variación a la suspensión preliminar de cinco fecha contra el atacante.

“Es un jugador importante (Núñez) para Uruguay. Seguro porque juega con nosotros le levantaron el castigo, nadie sabe, no se sabe por qué”, dijo el portero en conferencia de prensa.

“De repente si por ahí jugaban con otra selección no se sabe si hacían lo mismo, pero bueno solamente es un jugador, Uruguay va a ser una selección fuerte”, añadió.

El Perú vs. Uruguay se jugará este viernes 11 de octubre desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

La blanquirroja marcha en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas tres puntos de 24 posibles, mientras que Uruguay es tercero con 15 unidades.