La selección peruana cerró uno de sus capítulos más amargos en la historias de las Eliminatorias, pero unos de los referentes del plantel, Pedro Gallese, se pronunció sobe el difícil momento.
El guardameta, que milita en el Orlando City de la MLS, remarcó que si bien no es el presente que todo esperaban, se dio la cara por la camiseta bicolor.
“No hay que hacer morbo. Estamos eliminados, nos duele a todos, a los jugadores más que todos”, dijo uno de los capitanes de lablanquirroja.
“Siempre damos la cara. Seguro van a venir nuevos chicos. Hoy creo que debutaron algunos, los siento con mucha hambre y ganas de destacar. Hay que prepararse”, añadió.
Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, Ibáñez un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.
“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.
