El portero y capitán de la selección peruana, Pedro Gallese, anima desde Montevideo a no bajar los brazos en estos últimos dos partidos de Eliminatorias, pues aún existen chances de alcanzar el séptimo lugar en la tabla.
“Quedan dos partidos muy duros, donde estamos obligados a ganar ambos y ver qué es lo que pasa”, dijo en declaraciones a América Deportes.
Por otro lado, se refirió al gran debut de su compañero Erick Noriega en el Brasileirao con camiseta de Gremio de Porto Alegre.
“Vi este último partido que le fue muy bien”, apuntó el golero del Orlando City de la MLS.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
