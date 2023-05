En la previa del partido entre Perú vs. Marruecos, en España, se produjo un lamentable hecho en el hotel de concentración de la selección peruana. Los jugadores y la Policía española tuvieron una gresca cuando se producía un nuevo banderazo de los aficionados nacionales.

Este suceso terminó con Pedro Gallese declarando en la delegación policial de Madrid por varias horas. Ahora, meses después, el guardameta contó detalles no conocidos en una entrevista con Depor.

¿Qué pasó en ese momento?

“Ya habíamos hecho un banderazo antes, y vimos a toda la gente dentro del hotel. Entonces, decidimos -un día antes del partido (contra Marruecos)- acercarnos un poco más a la gente y después entrar. Cuando llegamos al medio, a ‘Yoshi’ lo comienza a empujar un policía. Muchos dicen que lo confundió con un hincha, pero era imposible si los únicos que estábamos en el medio éramos nosotros. ‘Yoshi’ le saca la mano y luego se le cae su bolsa de aseo. Y cuando se estaba agachando para recoger su bolsa, veo claramente que el policía se le estaba yendo encima y lo quería agredir; entonces, lo que hice fue poner el brazo para que no golpee a ‘Yoshi’. El policía se va contra mí, me agarra del cuello, comenzamos a forcejear y creo que eso a nivel mundial, para una selección, no es bien visto. Creo que si hubiese sido otra selección, Argentina, Brasil o Colombia, no pasaba eso, pero como era Perú, creo que ellos se confundieron y actuaron mal”, comenzó diciendo Pedro Gallese.

“No quiero decir que nosotros no actuamos mal. Por defendernos, defender al compañero, quisimos separar y se vio mal. Y eso se pudo agrandar, porque a los minutos fuimos a cenar, y los policías querían subir al piso y llevarse a unos cuantos jugadores. El comando técnico habló conmigo, el presidente (Federación Peruana de Fútbol) también y estábamos viendo quién podía ir a dar unas declaraciones. Entonces, me ofrecí a dar algunas declaraciones para que ellos (policías) no suban. Porque si ellos subían, si iba a armar... no sé. Quizás algunos compañeros no querían ir, iban a forcejear. Se iba a generar otra pelea, otros agarrones y yo me ofrecí. Fui a dar las declaraciones, pero cuando fui me detuvieron y lo que pasó allí fue increíble”, continuó revelando.

Pedro Gallese denunció agresión por parte de la Policía española. / Captura de pantalla

“Yo supuestamente fui a declarar lo que había pasado, pero prácticamente fui detenido. Me metieron a un calabozo, estuve horas en un calabozo solo, no dejaban entrar al presidente, a la delegación de la Federación que fue a acompañarme. Estuve en un calabozo las cinco horas. Entraban, me interrogaban... pasó otro episodio que prefiero no contarlo. Fue una noche muy dura y lo único que quería era salir y jugar al otro día”, añadió el ‘Pulpo’.

Su familia, su gran preocupación

“Sí, porque cuando voy a hacer la declaración, me agarran los policías. Estuve incomunicado, me quitaron el celular y me imaginaba que salía en todos lados que yo había ido a dar la declaración y estaba detenido. Ya me imagino cómo habrá estado mi mamá, mi esposa. Mis hijos son chiquitos y no saben mucho, pero ya me imaginaba la preocupación de ellos. Quedó ahí, fue un acto equivocado y es un episodio que no quisiera volver a vivir”, sentenció Pedro Gallese.