En una reciente entrevista con el estadístico Mister Chip, Pedro Gallese , arquero de la selección peruana , reveló una inédita conversación que sostuvo con Ricardo Gareca hace algunos años atrás cuando el ‘Tigre’ recién iniciaba su etapa al frente del equipo de todos.

El golero confesó que es seguidor de Manuel Neuer y le gusta la manera en que este juega con los pies, por lo que en un inicio trataba de imitarlo. Empero, este tipo de acciones no son del agrado del estratega argentino.

“Al principio, en algunos amistosos, me sentó y me dijo que no le gustaba. Si me va a poner, hago lo que diga el técnico”, comenzó diciendo el actual golero del Orlando City. “Fue en un Perú-México en el Estadio Nacional en el 2015 o 2016. Hago un enganche, me sale bien, después salimos jugando”, agregó.

Tras aquella acción, Pedro Gallese recibió unas palabras de Ricardo Gareca. “Luego, el otro día en una charla con Gareca, donde nos muestra lo bueno y lo malo, me enseñó la jugada y me dijo: ‘Hay que jugar más serio’”, manifestó. Posteriormente, ‘Piero’ aprendió la lección y dijo: “Si quiero seguir atajando, no va más”.

PIENSA EN EL REPECHAJE

En otro momento de la entrevista, Pedro Gallese se refirió a la repesca que la selección peruana enfrentará contra Australia o Emiratos Árabes Unidos en junio del presente año en Qatar. “La idea era clasificar directos. Sabíamos que los partidos de repechaje son a muerte”, apuntó. “Era una jugada para que la revisen. Después del partido, me muestran un video donde la pelota había entrado. Pero pasaron los días, uno no sabe si entró o no. El tema quedó ahí”, añadió.