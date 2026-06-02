La ausencia de Renato Tapia en la convocatoria de la Selección peruana para los amistosos frente a Haití y España continúa generando reacciones dentro del entorno de la ‘Bicolor’. Esta vez, Pedro Gallese se refirió al mediocampista y dejó en claro que el grupo espera volver a contar pronto con uno de los jugadores más experimentados del plantel.

Antes de partir rumbo a Miami para sumarse a los trabajos del combinado nacional, el arquero peruano destacó el peso que tiene Tapia dentro del equipo y evitó profundizar sobre las razones de su ausencia.

Renato Tapia habla sobre radical manera de protestar sobre lo que pasa en la selección (Foto: @renatotapiac)

Consultado sobre la ausencia del volante en esta fecha FIFA, Pedro Gallese aseguró que, pese a no seguir de cerca su actualidad deportiva, considera que sigue siendo una pieza valiosa para la selección. “Te digo la verdad, no he seguido los juegos de Renato Tapia, pero es un jugador importante para la Selección Peruana y esperemos que esté pronto con nosotros”, manifestó el guardameta.

Gallese evita entrar en polémicas

El capitán nacional también fue consultado sobre posibles diferencias o situaciones extradeportivas alrededor del caso Tapia. Sin embargo, prefirió mantenerse al margen y sostuvo que cualquier tema fuera del campo debe resolverse directamente entre los involucrados. “En esos temas, nosotros tratamos de alejarnos. Si hay enfrentamiento o no, ellos deberán arreglarlo”, comentó.

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Además, reveló que aún no ha conversado personalmente con Tapia desde que se anunció la convocatoria, aunque espera hacerlo pronto. “Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Renato, pero seguramente en estos días hablaré con él para saber cómo se siente”, agregó.

Más allá del caso Tapia, Gallese también puso énfasis en el trabajo que vienen realizando los jugadores con mayor recorrido dentro del equipo nacional para integrar a los futbolistas jóvenes que empiezan a formar parte del proceso.

Pedro Gallese es uno de los capitanes en esta nueva etapa de la selección peruana. (Foto: FPF)

Para el arquero, la experiencia acumulada en anteriores Eliminatorias debe servir como guía para los nuevos convocados. “Los que estamos tiempo aquí sabemos lo duro que es una Eliminatoria y tenemos que enseñarles a los chicos que recién llegan lo que significa esto”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que vestir la camiseta nacional exige compromiso y sentido de pertenencia. Los nuevos convocados deben “sentir la camiseta y saber lo que es jugar por tu selección”, concluyó.

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