Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La ausencia de Renato Tapia en la convocatoria de la Selección peruana para los amistosos frente a Haití y España continúa generando reacciones dentro del entorno de la ‘Bicolor’. Esta vez, Pedro Gallese se refirió al mediocampista y dejó en claro que el grupo espera volver a contar pronto con uno de los jugadores más experimentados del plantel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.