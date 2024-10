La selección peruana cayó goleada 4-0 ante Brasil y sigue complicado en las Eliminatorias Sudamericanas. Además, llegará a la siguiente jornada con la sensible baja por suspensión del arquero Pedro Gallese.

Y es que el destacado guardameta nacional era uno de los que llegaba al duelo en Brasilia en capilla por tarjetas amarillas y, tras un reclamo airado, fue amonestado por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.

Al finalizar el encuentro, Gallese explicó qué paso con el juez central en la jugada que desencadenó en una tarjeta amarilla que lo dejará fuera del choque ante Chile en noviembre.

“Nos corta un contrataque y le digo que estaba cobrando muchas faltitas para Brasil y de repente me saca la amarilla. Le digo ‘¿En qué momento te he hablado mal?’. Y me condiciona para el siguiente partido, porque sabía que yo tenía una amarilla”, contó el seleccionado peruano.

“No se le podía decir nada, el faltó más personalidad. Hacía la más fácil porque nosotros éramos Perú”, añadió muy disgustado.

El próximo partido de la selección será ante Chile en Lima el próximo viernes 15 de noviembre, donde se disputará un partido que puede ser decisivo.

Luego, el 19 del mismo mes, visitará a la campeona del mundo en Buenos Aires.