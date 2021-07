Para sorpresa de muchos, la selección peruana quedó en cuarto lugar de la Copa América, luego de un mal arranque en las Eliminatorias, donde todavía se mantiene en el último lugar con apenas cuatro puntos producto de un triunfo ante Ecuador y empate ante Paraguay. Uno de los valores más importantes en la Copa América fue Pedro Gallese.

El arquero de la selección peruana habló sobre el rendimiento de la selección peruana en entrevista realizada a Movistar Deportes: “Se hizo una buena Copa América. Mentalmente estamos fuertes y muy unidos. Se hizo un buen certamen, pero creo que se pudo hacer algo más. Este torneo nos pone más fuertes para las eliminatorias, nos hace un equipo pesado para los rivales. Estas fechas que vienen van a ser difíciles para nosotros y para los demás equipos”.

Sobre su participación, indicó: ″He revisado todos los partidos, salí cuando tenía que salir y no veo jugadas en las que me haya quedado dentro del arco. Creo que hice una buena Copa América, en general”.

La selección peruana ya no volverá a jugar hasta las Eliminatorias. Los próximos partidos de la selección serán ante Uruguay en el Estadio Nacional y frente a Brasil, los días 2 y 7 de septiembre.

Gianluca Lapadula, otra de las figuras de la selección peruana en la Copa América, no estará presente ante Uruguay, debido a que vio su segunda tarjeta amarilla en el triunfo peruano ante Ecuador en Quito.

Santiago Ormeño y Alex Valera, los otros delanteros que tuvieron minutos en la Copa América, aparecen como opciones para reemplazar al ítalo-peruano. Paolo Guerrero, en caso logre recuperarse y llegar con minutos, puede ser considerado por el comando técnico.