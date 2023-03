En un hecho inusitado, el día de ayer, la selección peruana se vio envuelta en un escollo con la Policía de España, en las inmediaciones donde los jugadores se concentraban. El hecho, catalogado por la prensa internacional como vergonzoso, dio la vuelta al mundo

El periodista Pedro García, en el programa ‘Al Ángulo’, se refirió al accionar de los seleccionados y concluyó que estos comparten la culpa con las autoridades ibéricas.

“Es un despropósito que un jugador de la selección termine en la comisaría. No cometió un delito, más bien fue víctima de las circunstancias. Eso sí, creo que la reacción nuestra fue mala. No puedes empujar a un policía”, aseguró.

Asimismo, consideró que, de no haber una reacción por parte de Yoshimar Yotún, el altercado se pudo haber evitado.

“Para que esto ocurra debió haber un detonante, pero también una reacción. Si no reaccionamos no pasaba nada. Sí, la Policía tiene parte de la culpa, pero los jugadores no pueden ponerse al nivel de un empujón”, finalizó.

🎙️ @PedroEloyG: "Es un despropósito que un jugador de la selección termine en la comisaría. No cometió un delito, más bien fue víctima de las circunstancias. Eso sí, creo que la reacción nuestra fue mala. No puedes empujar a un policía". #AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/N29HBp8ti4 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2023

¿Cuándo juega Perú vs. Marruecos?

El partido entre ambas selecciones está programado a jugarse este martes 28 de marzo en Madrid, España. Podrás seguir la transmisión vía América TV, ATV y Movistar Deportes.

A qué hora juega Perú vs. Marruecos

Perú y Marruecos jugarán a partir de las 14:30 (hora peruana)

Dónde ver transmisión de Perú vs. Marruecos

El encuentro amistoso entre Perú y Marruecos será transmitido por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, mientras que para el resto de Sudamérica la señal habilitada para emitir el partido es la de DirecTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.