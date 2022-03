Christian Cueva jugó la noche de este martes uno de sus mejores partidos con la selección peruana. El mediocampista fue clave en la victoria (2-0) sobre Paraguay que permitió a la ‘Blanquirroja’ asegurar el boleto para repechaje del Mundial de Qatar. Tras el compromiso, ‘Aladino’ expresó su emoción por defender al país en la cancha.

“Ponerte la camiseta de tu país es una gran motivación, pero siempre he dicho, el nivel que uno pueda mostrar, va de la mano de los compañeros. Sin ellos, nada es posible. También tenemos presente a Dios. Hace que nos fortalezcamos”, declaró el volante en conferencia de prensa.

“Yo no crezco si no está bien un ‘Yoshi’ Yotún, un Renato Tapia, un Sergio Peña. No me considero el mejor, el mejor es el grupo, el equipo y siempre daré todo por la selección”, añadió Cueva, que dio un brillante pase a Gianluca Lapadula para el 1-0 sobre los guaraníes.

Por otro lado, Cueva se refirió al rival que tendrá Perú en el repechaje. Es sabido que ello se definirá en el choque que protagonicen Australia y Emiratos Árabes Unidos.

“El rival que sea, vamos a respetarlo, como lo hemos hecho siempre. Con la misma humildad. Primero, me fijo en nosotros y, a partir de mañana, empezaremos a pensar en el repechaje”, comentó el deportista que integra el Al Fateh de Arabia Saudita.

Por último, Cueva hizo un balance de las Eliminatorias que afrontó la ‘Bicolor’. “Fue una Eliminatoria donde venimos de menos a más. Tenemos una gran experiencia, y eso hace que en los momentos difíciles este grupo se haya unido y fortalecido. Por eso estamos jugando un repechaje y, para nosotros, eso es bastante”, sentenció.