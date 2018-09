No hubo revancha tras el Mundial, tampoco cambios. Enfrentar a Holanda y Alemania en la última fecha FIFA fue como una extensión de Rusia 2018 para los hinchas de la Blanquirroja, así como un muy buen banco de pruebas para Ricardo Gareca y su idea de potenciar un estilo. Ante ambas selecciones, Perú dejó sensaciones positivas, en lo colectivo como individual más allá de las derrotas. Pero hay lecciones que todavía cuestan aprender, al igual que aparecen preocupaciones pensando en la Copa América y el inicio de las Eliminatorias del próximo año.

Una de ellas es Christian Cueva. El ‘10’ de la selección no atraviesa un buen momento en su carrera. Sin acomodarse todavía en el fútbol ruso –lleva 95 minutos en cinco partidos–, el ex Sao Paulo no ha podido cambiar su realidad con la Bicolor. Cueva viene tocado desde la Copa del Mundo y un respiro no le vendría nada mal. Esto no quiere decir que no sea convocado; sin embargo, Gareca podría dejarlo como alternativa en el banco para los amistosos en octubre contra Chile y Estados Unidos.

De los últimos cinco partidos de Perú, tres por el Mundial y dos amistosos, Cueva fue titular en todos, solo siendo sustituido a los 82 minutos en la caída frente a Francia. Darle descanso al ex Sao Paulo podría abrirle la puerta a otros jugadores como Cristian Benavente. El ‘Chaval’ acumula minutos en el Sporting Charleroi, de hecho, ha jugado todos los partidos de la Liga Belga. Podría ser una opción interesante, sobre todo teniendo en cuenta que se le vería en su posición natural, como mediapunta.

Por otro lado, si bien fueron amistosos en los que arriesgar a pesar de ser víctimas de errores está permitido, no se puede tener tan mala puntería. El Perú de Gareca le genera ocasiones de gol a cualquier selección,aunque la falta de puntería sí es un factor para preocuparse. Pasó ante Dinamarca, que a la postre fue el partido que nos sentenció, y volvió a ocurrir contra tulipanes y teutones.

Hoy la selección no tiene a Guerrero, su ‘killer’, y es casi probable que sea así en la Copa América de Brasil 2019. Ante la ausencia de Paolo, me parece que el ‘Tigre’ va encontrando alternativas en cuanto al sistema, pero una selección a la que no le sobra nada no puede darse el lujo de perdonar tanto. La de Yotún contra Holanda o las de Farfán y Ruidíaz frente Alemania deben terminar en gol.

Finalmente, ver a André Carrillo desbordar y hacerle daño a la defensa holandesa, combinando velocidad y habilidad, es una buena noticia, así como una ratificación a la frase de Gareca de que “los jugadores se potencian en la selección”. Sin embargo, ¿hasta cuándo durará?

Los mejores de Perú en la minigira en Europa fueron Advíncula y Aquino, dos elementos que juegan en sus clubes. Con un torneo tan largo como las Eliminatorias, que es un electrocardiograma, se necesita de futbolistas con continuidad y aquello podría pasarle factura a la selección.

