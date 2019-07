Perú vs. Chile: previa, hora, canal, fecha, link, y minuto a minuto del partido por la Copa América 2019

Un intenso partido es el que se vivirá este día miércoles 3 de julio en el Estadio Arena do Gremio por las semifinales de la Copa América 2019 donde jugará nada más y nada menos que nuestra querida Selección Peruana ante su similar de Chile en la más reciente edición de el 'Clásico del Pacífico'.

La previa del partido deja a los dirigidos por Ricardo Gareca como uno de los equipos 'sorpresa' en esta etapa semifinal de Copa y es que, tras la derrota 5 a 0 ante Brasil, nadie esperó que aguante el 0 ante Uruguay y lo elimine por penales.

Ahora, los 'mapochos' se sienten favoritos y resultados no le faltan puesto que en torneos oficiales (no se cuenta el 3 a 0 que ganamos en Estados Unidos porque era amistoso), ellos nos ganaron en la Copa América 2015 y en ambos encuentros por las Eliminatorias Rusia 2018.

"Estamos super motivados, estos tramos finales de la Copa nos agarra muy metidos en el partido. Perú es una selección fuerte anímicamente que se ha ido haciendo con las adversidades y en lo futbolístico necesitamos y estamos reencontrándonos", dijo el DT Ricardo Gareca en rueda de prensa en Porto Alegre.

"Nos podrán superar grandes selecciones, como ha pasado en lo futbolístico en esta Copa, pero lo anímico es una parte fuerte de este equipo", agregó.

▶ Perú vs. Chile: horarios y canales de TV para seguir EN DIRECTO el choque por la Copa América 2019

Canal y hora del Perú vs. Chile EN VIVO

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports