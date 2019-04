Perú cerca del Mundial: tabla EN VIVO y resultados que clasifican a la bicolor a la Copa del Mundo Sub 17 Perú hizo su tarea ante Uruguay y lo derrotó 3-2 sobre la hora. Ahora debe esperar los partidos entre Chile vs. Paraguay y Argentina vs. Ecuador para saber si clasifica al Mundial Sub 17

Perú se metió a zona de clasificación al Mundial Sub 17, pero debe esperar los otros resultados. (Foto: GEC)