Clasificación de la Bicolor Sub 19 a la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Por Redacción EC

La Selección Peruana derrotó 2-1 a Panamá y aseguró su clasificación a las semifinales del fútbol masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Thiago Kosloski consiguió su segunda victoria consecutiva y terminó la fase de grupos en el primer lugar del Grupo A.

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