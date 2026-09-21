La Selección Peruana derrotó 2-1 a Panamá y aseguró su clasificación a las semifinales del fútbol masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Thiago Kosloski consiguió su segunda victoria consecutiva y terminó la fase de grupos en el primer lugar del Grupo A.

Perú encontró la ventaja en el cierre del primer tiempo. Cuando se jugaban los 45+1 minutos, Jonathan García apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad a la Bicolor antes del descanso.

El conjunto nacional mantuvo la ventaja durante buena parte del segundo tiempo y consiguió ampliar la diferencia a los 75 minutos. Gerson Castillo apareció para marcar el 2-0 y encaminar la clasificación peruana a la siguiente ronda.

Panamá consiguió descontar en el tramo final del encuentro, pero Perú logró mantener la ventaja hasta el pitazo final y aseguró su presencia entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

Perú terminó primero del Grupo A

Con el triunfo ante Panamá, la Selección Peruana Sub-19 cerró la fase de grupos con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota.

La Bicolor inició su participación en los Juegos Suramericanos con una derrota por 2-0 ante Colombia. Sin embargo, el equipo de Kosloski reaccionó rápidamente y consiguió su primera victoria al imponerse 2-0 a Chile, con goles de Piero Cari y José María Mellán.

El triunfo frente a Panamá permitió a Perú completar su recuperación y finalizar la primera etapa en el primer lugar del Grupo A.

Perú vs. Argentina en semifinales

Con la clasificación asegurada, Perú se enfrentará ahora a Argentina en las semifinales del torneo de fútbol masculino. El partido está programado para el miércoles 23 de septiembre.

La Bicolor buscará alcanzar la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedar a un partido de disputar la medalla de oro.

Los dos ganadores de las semifinales avanzarán a la definición por la medalla de oro, mientras que los equipos derrotados disputarán el partido por el tercer lugar y la medalla de bronce. Ambos encuentros están programados para el viernes 25 de septiembre.