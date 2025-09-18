La selección peruana cerró una de las peores Eliminatorias de su historia sin siquiera pelear hasta la fecha final por un cupo al Mundial 2026.

El mal momento de la blanquirroja se ve reflejado en el último ranking FIFA, donde ha descendido seis ubicaciones, con respecto a la posición que ocupó en julio pasado.

Del puesto 42 bajó hasta la casilla 48, y de esta manera se ubica como el séptimo ubicado de las 10 selecciones que participan en la Conmebol.

En las próximas semanas se espera el anuncio de quién tendrá a carga la selección para los amistosos por fecha FIFA de octubre y noviembre.

¡La @Albirroja, con el mayor salto en la clasificación sudamericana! 🌎



A @albirroja, com o maior salto na classificação sul-americana! 🔝 pic.twitter.com/Vau5BhDRSE — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 18, 2025

El gran salto lo dio Paraguay que dejó la posición 43 para ubicarse como la 37, luego de clasificar directamente a la justa mundialista.

