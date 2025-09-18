Culminadas las Eliminatorias de Conmebol, la blanquirroja se ubica como la séptima selección de esta parte del continente.
Culminadas las Eliminatorias de Conmebol, la blanquirroja se ubica como la séptima selección de esta parte del continente.
Redacción EC
Redacción EC

La s cerró una de las peores Eliminatorias de su historia sin siquiera pelear hasta la fecha final por un cupo al Mundial 2026.

LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati: “Para mí, cambio de localía es que UTC viniera a jugar al Monumental”

El mal momento de la blanquirroja se ve reflejado en el último ranking FIFA, donde ha descendido seis ubicaciones, con respecto a la posición que ocupó en julio pasado.

Del puesto 42 bajó hasta la casilla 48, y de esta manera se ubica como el séptimo ubicado de las 10 selecciones que participan en la Conmebol.

MIRA: Wilmer Aguirre: “Lo siento como una revancha por todo lo que sucedió allá (Chile). Fue un robo, nos metieron la mano al bolsillo” | VIDEO

En las próximas semanas se espera el anuncio de quién tendrá a carga la selección para los amistosos por fecha FIFA de octubre y noviembre.

El gran salto lo dio Paraguay que dejó la posición 43 para ubicarse como la 37, luego de clasificar directamente a la justa mundialista.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC