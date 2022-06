La selección peruana llegó a España con miras al amistoso que tendrá ante Nueva Zelanda este domingo 5 de junio y posteriormente, se mentalizará a su próximo duelo por repechaje ante el representante de AFC (Asia).

Australia tiene la primera opción para ser el rival de Perú en el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Los ‘Socceroos’ aseguraron el tercer puesto en el Grupo B de las Eliminatorias de Asia pese a perder 2-0 ante Japón en la penúltima fecha, dado que tienen 15 puntos y son inalcanzables para Omán, cuarto con 11 unidades.

En el Grupo A, por su parte, el que se quedó con el tercer lugar es Emiratos Árabes Unidos con 12 puntos. Detrás quedaron Irak (9), Siria (6) y Líbano (6). Los EAU derrotaron por 1-0 a la ya clasificada Corea del Sur en la última jornada.

LLEGADA DE LOS JUGADORES QUE MILITAN EN EL EXTRANJERO A ESPAÑA

Uno de los referentes del cuadro que dirige Ricardo Gareca llegó a Barcelona procedente del Benevento de Italia. Gianluca Lapadula, que finalizó las eliminatorias marcándole a Paraguay, será la principal carta de gol ante Nueva Zelanda este fin de semana.

“Cada vez que vengo a la Selección Peruana, me pongo muy contento. Hay que pasar rápido la página de Benevento y pensar solo en Perú”, señaló Lapadula a la prensa especializada previo a su ingreso a la concentración peruana.

Asimismo, Lapadula lamentó que Paolo Guerrero no haya sido convocado con miras al repechaje. “Me hubiera encantado que Paolo Guerrero también pudiera estar”, sentenció.

Finalmente, destacó el regreso de André Carrillo al campo de juego. “Es importante para André Carrillo y para la Selección Peruana el que haya disputado minutos. Vi que jugó y estoy muy contento por él y por la selección”, precisó.

El delantero nacional arribó a Barcelona para sumarse a los trabajos de preparación de la selección peruana con miras al repechaje.

Renato Tapia también se unió a los entrenamientos de la blanquirroja esta última semana tras finalizar la temporada con Celta de Vigo en LaLiga Santander. El volante brindó su punto de vista sobre los futuros rivales que enfrentará dentro de poco.

“Con un poco de calor, pero todo bien. Nos han recibido muy bien en Barcelona. La vamos a pasar muy bien por aquí”, señaló para Daniel Apuy, enviado especial del Grupo El Comercio

Por otro lado, también declaró sobre su lesión: “Me siento muy bien, eso me tiene contento. He ido progresando día a día, espero seguir mejorando. Espero tener minutos, para eso sirve este amistoso, serán semanas largas. Ya queremos saber el rival para luego esperar al repechaje”.

Este último martes, el ‘Orejas’ Flores atendió a la prensa desde el interior del Hotel Hesperia Sant Just. En la charla, el volante del DC United otorgó un valor importante al compromiso ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, el atacante comentó sobre la presión, la experiencia y el duelo de preparación para la Bicolor.

“Mayo ha sido bueno para mí. He tenido minutos, estuve trabajando al máximo en la liga, hubo fechas a mitad de semana. Estoy dispuesto a lo que pide el club, he trabajado a conciencia, me he preparado para lo que viene y esperando con ansias lo que selección quiere. El partido del 13 será vital para nosotros, el más importante del año”, manifestó.

La importancia del repechaje: “Es un partido fundamental para nosotros. Puede ser un final o un comienzo para nosotros. Queremos que sea un comienzo para lo que viene y obviamente sea un resultado positivo. Vamos a buscarlo, trabajarlo para dar una alegría”.