Canadá es una de las selecciones en el mundo que está en pleno ascenso. La ‘Hoja de Maple’ se ha situado en la élite de la Concacaf, donde Estados Unidos y México ya no lo ven por debajo como años atrás. Es más, se podría considerar al cuadro norteamericano dentro de la élite de esta región gracias, también, a que cuenta con su mejor generación de futbolistas en la historia, comandada por Alphonso Davies, lateral derecho del Bayern Múnich. ‘Les rouges’, que jugaron la Copa del Mundo Qatar 2022, será el segundo rival de la selección peruana en el grupo A de la Copa América 2024, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Precisamente, este domingo culminaron su preparación de cara a su primera participación en el torneo de selecciones más antiguo del mundo con una gira europea, donde ha dado luces de sus fortalezas y debilidades que en la Videna ya deben haber sido analizadas pensando en el encuentro que se viene en territorio estadounidense.

En Deporte Total realizamos una radiografía de los ‘canucks’ para conocerlos a profundidad. Lo primero que hay que resaltar es que el equipo está en pleno recambio a nivel de dirección técnica, pues el estadounidense Jesse Marsch lleva un mes al mando del equipo nacional. Eso sí, en los amistosos previo a la Copa América, contra Países Bajos y ante Francia, dos potencias mundiales, el exentrenador del RB Leipzig de Alemania y del Leeds United de Inglaterra dio a conocer el estilo de juego que quiere imponer y con el que busca resaltar en el Mundial Norteamérica 2026. El proyecto deportivo está enfocado en la Copa del Mundo, donde también será anfitrión junto a México y Estados Unidos; sin embargo, Marsch ha reconocido que la Copa América también le brindará otro roce competitivo a sus jugadores. “Vamos a jugar con poder e inspiración, y vamos a intentarlo”, sostuvo en su presentación.

Precisamente, el estratega estadunidense ha mostrado aquellas características en sus duelos de preparación, sobre todo contra Francia, en Burdeos, donde consiguió un empate sin goles y con el que pudo equilibrar un estreno lleno de dudas, ya que Países Bajos, en Róterdam, se impuso con un 4-0 en un segundo tiempo para el olvido. “Hay mucho que hacer para mejorar aún más. Es un partido, es un amistoso. Es un empate y no una victoria. Los jugadores están conociendo la idea de lo que estamos tratando de hacer”, manifestó luego de enfrentarse al subcampeón del mundo, al que puso en aprietos en más de una ocasión y que recurrió a Kylian Mbappé en los últimos dieciséis minutos de juego para intentar romper la paridad, situación que no ocurrió en el Estadio Matmut Atlantique. De esta forma, queda claro que Canadá es un rival de cuidado, con más poderío ofensivo que solidez defensiva y que vamos a ir descifrando a continuación.

La figura

El principal rostro de la selección canadiense es Alphonso Davies, quien milita en el Bayern Múnich, aunque podría ser uno de los refuerzos del Real Madrid de Kylian Mbappé, a quien enfrentó ahora en Burdeos. Con solo 23 años, Davies es el líder de la ‘generación dorada’ de los ‘canucks’, en el que debutó hace siete años en un encuentro amistoso frente a Curazao (2016), cuando todavía era jugador del Vancouver Whitecaps de la MLS, previo salto a uno de los clubes más poderosos del mundo. El lateral izquierdo ya cuenta con 47 partidos oficiales con Canadá y ha marcado 12 goles. Davies está encaminado a ser el mejor jugador de todos los tiempos del país al que llegó a los cinco años en una historia de vida de superación y supervivencia de sus padres. Y es que nació en un campo de refugiados en Buduburam, en Ghana, luego de que sus progenitores escaparan de la segunda guerra civil de Liberia.

“No sé qué hubiese sido de mí, si mis papás no hubieran tomado la decisión de viajar a Canadá. Seguramente no estaría donde estoy”, declaró en una entrevista hace un par de años. Justamente, Alphonso es uno de los nexos que tiene Jesse Marsch en busca de la consolidación de la forma de juego que quiere que demuestre la ‘Hoja de Maple’ en los partidos y torneos que se vienen a futuro. Ahora Marsch, por lo visto en los amistosos, tiene al futbolista del Bayern Múnich como lateral izquierdo y no como extremo por esta banda, como se observó a menudo en los otros dos procesos de la selección norteamericana: con el inglés John Herdman y luego con el canadiense Mauro Biello, quien estuvo como interino hasta los Playoffs de la Concacaf para obtener uno de los dos cupos a la Copa América 2024 (le ganó 2-0 a Trinidad y Tobago en marzo pasado, en un partido único en Estados Unidos, para acceder al certamen mencionado).

Al que le cuesta salir jugando es a Alphonso Davies.#QuieroRetruco ⚽️pic.twitter.com/hHpjylnwzw — VarskySports (@VarskySports) June 5, 2024

Ahora, más allá de Davies también destacan una serie de jugadores que militan, en su mayoría, fuera de la liga canadiense, la cual está en pleno desarrollo (arrancó en abril del 2019). No obstante, nombres como Stephen Eustaquio, Ismaël Koné, Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin son considerados también como los líderes del equipo. Precisamente, todos ellos son inamovibles en el once del equipo desde el proceso a Qatar 2022. Eustaquio, de 27 años, es un volante de primera línea que juega en Porto de Portugal, país del que también posee la nacionalidad al ser sus padres portugueses. Por su parte, Koné, de 21 años, nacido en Costa de Marfil, pero criado en Montreal, milita en el Watford de Inglaterra como mediocampista. El caso de Buchanan y de Larin tiene un punto también a resaltar. Y es que el extremo de 25 años y el delantero de 29 años, respectivamente, cuentan con raíces jamaiquinas, pero nacieron en Canadá y decidieron defender a la selección norteamericana. Hoy juegan en el Inter de Milán de Italia y Mallorca de España, respectivamente. Finalmente, David, delantero de 24 años, es otro de los ejercicios de scouting que resultaron a favor de la Asociación Canadiense de Fútbol. Y es que es estadounidense nacionalizado canadiense y hoy juega en el Lille de Francia.

La pizarra del DT

Jesse Marsch se ha ganado un nombre en el fútbol internacional. Lo más probable es que todos recuerden su paso por el Leeds United de Inglaterra, donde reemplazó a Marcelo Bielsa y salvó la categoría del equipo ‘in extremis’ en la temporada 2021-2022 de la Premier League. Estuvo al mando de los ‘Whites’ hasta febrero del 2023 y tras más de un año alejado de la competencia, llegó a la selección canadiense. Previo paso por la liga de clubes más competitiva del mundo, Marsch estuvo en el RB Leipzig de Alemania, Red Bull Salzburgo de Austria, Red Bull New York de Estados Unidos y Montreal Impact, también de la liga estadounidense, a pesar de que la franquicia cuenta con sede en territorio canadiense. Ahora, en cuanto a su estilo, este es ofensivo y una de sus marcas, al menos a nivel de clubes, es que siempre sus extremos tienen que ser velocistas. Además, sus equipos han resaltado por ser dueños de la pelota en todos los encuentros posibles. Sí, un amante de la posesión del balón, el cual suele recuperar con presión asfixiante. El esquema táctico que utiliza es el 1-4-4-2, donde sus extremos tienen mucho protagonismo, pues siempre apuesta por jugadores veloces en esas zonas que tienen constante llegada al área rival.

Por ahora, Marsch ha podido reflejar, a medias, su estilo de juego en Canadá. En el primer tiempo contra Países Bajos, en su primer amistoso de la fecha FIFA de junio, tuvo el control del partido, pero sin eficacia de cara al arco. Sí se vieron transiciones rápidas y profundas, pero sin claridad en el área del oponente. En aquel segundo tiempo, en Róterdam, el entrenador estadounidense decidió apostar por un volante ofensivo, sacrificando un mediocampista. Aquel movimiento afectó directamente el esquema de los norteamericanos, que no podían recuperar el balón ni contrarrestar el juego de los neerlandeses que se dieron un banquete con una goleada (4-0). Ese capítulo parece haber sido borrado por Marsch de cara al encuentro contra Francia, en Burdeos. Y es que no hizo más experimentos, solo cambios de hombre por hombre (mismas posiciones) y, a pesar de tener un arranque complicado, con ataques con destino de gol de ‘Les Bleus’, luego pudo equilibrar el juego e, inclusive, generó hasta dos claras ocasiones de gol en el arco del subcampeón del mundo.

Tras lo visto en estos duelos de preparación, y considerando los amistosos de la Bicolor al mando de Jorge Fossati, se darían duelos directos en el Perú vs. Canadá del 25 de junio en Kansas City. Queda claro que el seleccionado peruano jugará con el esquema táctico de 3-5-2, donde Andy Polo, carrilero por derecha, tendría que enfrentar a Alphonso Davies. Sin lugar a duda, un choque de velocidad. Y si el lateral del Bayern Múnich decide no pasar al ataque, el futbolista de Universitario de Deportes tendrá que contrarrestar a Liam Millar, quien es el habitual volante por derecha en el 4-4-2 de Marsch. Ahora, en el caso de la banda izquierda también habrá un duelo similar con Marcos López y Tajon Buchanan. El lateral del Feyenoord de Países Bajos, que en la Bicolor es carrilero por esta zona, tendría que ocuparse íntegramente del extremo del Inter de Milán, pues el lateral derecho canadiense, Alistair Johnston, no acostumbra a ir al ataque. Ojo que en las prácticas en Videna Luis Advíncula también se ha colocado como carrilero por izquierda y no es descabellado que Fossati pueda utilizarlo en Canadá, que cuenta con extremos muy veloces.

Asimismo, la línea de tres del equipo nacional, que sería integrado por Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Alexander Callens, tendría enfrentamientos directos con los dos punteros que suele utilizar los canadienses: Jonathan David y Cyle Larin. La tarea ahí será frenar a estos potentes delanteros, donde uno de ellos suele meterse en el medio de la zaga y dejar al otro libre para recogerse y recibir la pelota. Asimismo, Fossati deberá analizar qué jugador de la volante contrarresta la salida de los canadienses, el pase preciso, el que ejecuta Stephen Eustaquio. Aquella tarea podría ser encomendada a Renato Tapia o al mismo Wilder Cartagena, que en el esquema del ‘Nono’ es una especie de ‘8′ en esa zona medular. A ver cómo se dan todos estos enfrentamientos en el cierre de la fase de grupos de la Copa América.

Fortalezas

De cara al duelo contra la selección peruana, en el cierre de la fase de grupos de la Copa América que está a la vuelta de la esquina, está claro que la selección canadiense tiene como principal virtud que la plantilla se conoce desde el proceso al Mundial Qatar 2022. Es decir, es un grupo consolidado, con figuras que ya hemos mencionado y que en su mayoría destacan en ataque y por su velocidad de sus extremos, la potencia de sus delanteros, pues el esquema táctico indica que juegan con doble punta. Su poderío está en ofensiva y es ahí donde tiene que contrarrestar Jorge Fossati cuando sea el turno de jugar. Ahora, hay que destacar también que cuentan con un buen juego físico. Pueden sostener, sin problemas, un partido más de contacto, más trabado, por las características de sus futbolistas. No obstante, por el estilo de juego del nuevo entrenador, esa es una de las últimas opciones para sacar adelante un partido. Ahora, el cerebro del equipo, el que mueve a su ritmo el equipo, es Stephen Eustaquio.

De igual modo, la ‘Hoja de Maple’ cuenta con jugadores de calidad, y ello se refleja en que ninguno de sus seleccionados se encuentra en la liga canadiense, un dato no menor. La gran mayoría milita en la MLS de Estados Unidos o equipos europeos, tanto en las mejores ligas como de otras categorías como Escocia, Polonia, entre otras. Con ello se puede llegar a la conclusión de que Jesse Marsch cuenta con un equipo titular ya definido, como se vio en los amistosos en el ‘Viejo Continente’ (del duelo contra Países Bajos al de Francia solo realizó un cambio y fue en el arco), y con piezas de recambio que pueden mantener el nivel e inclusive, darle un salto de calidad en un partido que se encuentre equilibrado, como fue el que se dio contra ‘Les Bleus’ de Kylian Mbappé. Para tener en cuenta eso en la Videna.

Debilidades

El punto más frágil de la selección canadiense ha sido la defensa. Y eso no es de ahora, sino desde el pasado proceso, el del Mundial Qatar 2022. El inglés John Herdman y el canadiense Mauro Biello no pudieron solucionar ese dilema y ahora, esa es una de las principales tareas que tiene el estadounidense Jesse Marsch. El nuevo timonel de ‘Les rouges’ ha optado por Moïse Bombito y Derek Cornelius en la defensa. Los defensores del Colorado Rapids y del Malmö FF, respectivamente, disputaron los duelos contra Países Bajos y Francia, por lo que se perfilan como la pareja de centrales de Canadá en la Copa América 2024. Ahora, en el duelo contra la ‘Orange’ quedaron expuestos tras la salida de un volante de marca y se observó que sufren al momento de afrontar un mano a mano con un jugador habilidoso o cuando tienen que salir a cortar una jugada en 3/4 del campo. Esos puntos es lo que ya deben tener en cuenta sus rivales en el grupo A del certamen continental, sobre todo en la Bicolor.

Es verdad que con Alphonso Davies es una garantía por la banda izquierda, pero eso no se puede reflejar al 100% por la banda derecha. Alistair Johnston es un jugador que no da ni una pelota por perdida, entregado totalmente al equipo, pero el lateral del Celtic de Escocia suele tardar en los cortes cuando vienen desde el otro sector del campo y eso se observó en los amistosos en Europa. A esto se suma que es un futbolista más centrado en lo defensivo que en ataque y Marsch tiene la idea de juego de que sus laterales también deben pasar al ataque, como sí lo hace Davies. Ahora, el del Bayern Múnich también tiene el apoyo del extremo Liam Millar, que también posee características defensivas, mientras que Johnston cuenta con Tajon Buchanan, quien su vocación principal es el ataque y le suele costar el retorno a campo propio. Otro punto para tomar en cuenta en la Videna, el de aprovechar la banda izquierda de la Blanquirroja. Finalmente, más que una debilidad, un temor del entrenador de Canadá es la de la posición del arquero. Y es que Maxime Crépeau sí es una garantía bajo los tres postes y lo demostró con tres atajadas que tenían destino de gol contra los franceses. El ‘1′ del Portland Timbers de la MLS tiene asegurado su lugar en el once titular de cara a la Copa América, pero las opciones en el banquillo no convencen a Marsch. Dayne St. Clair estuvo contra los neerlandeses y tuvo injerencia en los dos últimos goles, con graves errores. Asimismo, Thomas Wayne McGill, el tercer arquero, cuenta con mínima experiencia profesional, pues ataja en la Sub 21 del Brighton de Inglaterra.

