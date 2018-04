Perú Fútbol Summit 2018: el seminario sobre el balompié nacional

“Lo que ahora le toca al fútbol peruano es sostenerse a través del tiempo”, comentó Ricardo Gareca a finales del año pasado, luego de conseguir la clasificación a Rusia 2018 con la selección peruana. Y con la mejor intención de discutir los pasos a seguir para continuar con la línea de crecimiento del balompié nacional, se ha organizado el encuentro Perú Fútbol Summit 2018. El Comercio, El Dorado Investments y la Federación Peruana de Fútbol han unido esfuerzos para hacer realidad esta actividad que reunirá a diferentes actores del fútbol en el país.

Esperamos 36 años para lograr una clasificación mundialista, la idea es que esta hazaña deportiva no sea analizada en el mediano plazo como un hecho fortuito. El fútbol peruano tiene todas las condiciones para convertirse en un sistema exitoso para cada una de sus instancias.

¿Cuáles son los mecanismos que se deben seguir para ir a todos los mundiales en el futuro? ¿Es posible conseguirlo? Sobre esas preguntas y otros temas serán las mesas de discusión que están dentro de la programación del evento. No olvidemos que el Perú no solo vive días de festejos por la llegada a Rusia 2018, sino que también existe una apuesta desde la FPF con el fútbol de menores gracias al Plan Centenario y al próximo Mundial Sub 17 2019 (Perú será sede de este torneo).

–La profesionalización–



Cuando Juan Matute, secretario general de la FPF, explicaba algunos de los factores del éxito de esta gestión, mencionó un término que se utilizará mucho en Perú Fútbol Summit 2018: la profesionalización. Solo con este proceso ordenado y especializado podrá lograr que esta industria futbolística progrese de manera integral. Otra de las inquietudes que se analizarán en esta convención será cómo impulsar el desarrollo del ecosistema del fútbol peruano para contribuir con el impacto social positivo en nuestro país.

Personajes como Teófilo Cubillas, representante máximo de la historia de nuestro fútbol, e invitados internacionales como presidentes de federaciones sudamericanas, directivos de la FIFA y técnicos como Claudio Vivas, quien volverá al Perú para contar su desempeño en las divisiones menores de Boca, participarán en el Perú Fútbol Summit 2018.

