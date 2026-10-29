La Bicolor Sub-15 hace historia: vence a Irlanda y Rusia y apunta al puesto 17 del Mundial. Foto: FPF
La Bicolor Sub-15 hace historia: vence a Irlanda y Rusia y apunta al puesto 17 del Mundial. Foto: FPF
Por Redacción EC

La selección peruana Sub-15 consiguió una destacada ubicación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. La Bicolor se metió entre las 20 mejores selecciones del certamen tras conseguir dos resultados positivos este jueves: una victoria frente a Irlanda y un triunfo por penales ante Rusia.

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