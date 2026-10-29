La selección peruana Sub-15 consiguió una destacada ubicación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. La Bicolor se metió entre las 20 mejores selecciones del certamen tras conseguir dos resultados positivos este jueves: una victoria frente a Irlanda y un triunfo por penales ante Rusia.

El equipo dirigido por Diego Ortiz afrontó una doble jornada decisiva para mejorar su posición en la clasificación general del torneo. Con estos resultados, Perú buscará cerrar su participación internacional con otra victoria y alcanzar el puesto 17.

Perú venció 3-1 a Irlanda en el Mundial Sub-15

En su primer compromiso del día, el combinado nacional se impuso por 3-1 ante Irlanda, en un encuentro en el que consiguió marcar diferencias gracias a los goles de Jean Franco Trujillo, Max Cherres y Dayro Maldonado.

El triunfo permitió que la selección peruana sumara un resultado importante en la recta final de su participación en Azerbaiyán. Los tres futbolistas aportaron en una jornada clave para las aspiraciones del equipo nacional en la clasificación general.

Selección Peruana Sub-15 clasificó a la siguiente ronda en el Mundial y Festival de la categoría. (Foto: Bicolor)

La Bicolor derrotó a Rusia en la tanda de penales

Perú disputó un segundo encuentro frente a Rusia, que terminó igualado 3-3 durante el tiempo reglamentario. Jean Franco Trujillo, autor de un doblete, y Edinson Vela anotaron los goles del combinado nacional.

La igualdad llevó el partido a la definición por penales, instancia en la que la Bicolor se impuso por 5-4. El resultado le permitió sumar otra victoria y asegurar su ubicación entre las 20 mejores selecciones de la competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú en el Mundial Sub-15?

La selección peruana cerrará su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026 este viernes, cuando se enfrente a Albania.

El conjunto nacional tendrá la oportunidad de mejorar su posición final y alcanzar el puesto 17 del torneo, y buscará despedirse de su gira mundialista con otro resultado positivo y consolidar la destacada campaña de sus jóvenes futbolistas.

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