Perú y Paraguay juegan en vivo. Dos viejos conocidos, se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa América este viernes (4 p.m., hora nacional) en el Estadio Olímpico de Goiás, recinto deportivo donde la selección peruana obtuvo su importante victoria ante Colombia por la tercera fecha del torneo. El ganador de este encuentro disputará la semifinal del certamen ante el que salga victorioso en el duelo entre Brasil y Chile. ¿Cómo y dónde ver el partidazo vía El Comercio?

La Selección de Fútbol de Perú llegó a esta instancia luego de quedar segundo en el grupo B, por detrás de Brasil. Mientras que la Selección de Fútbol de Paraguay se ubicó en el tercer lugar de la zona A, luego de su victoria ante Uruguay.

En cuanto a cómo llegan al partido, el técnico Ricardo Gareca no tendrá problemas para armar su once titular, ya que todos sus dirigidos se encuentran a disposición. Realidad distinta vive el conjunto guaraní. Miguel Almirón, la estrella del equipo, se lesionó en el último encuentro y quedó descartado para el choque del viernes. Una baja sensible que diezmará el desempeño de los de Eduardo Berizo.

A qué hora juegan Perú vs. Paraguay, en vivo

Día: viernes 2 de julio de 2021

Hora: 4 p.m. (hora peruana)

Lugar: Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

Dónde ver Perú vs. Paraguay en Latinoamérica

El duelo entre la selección peruana y su similar de Paraguay se podrá ver EN VIVO a través de América TV y DirecTV Sports. Si te encuentras en tierras paraguayas, los canales a disposición son SNT Paraguay y Telefuturo. Asimismo, El Comercio te llevará al detalle el minuto a minuto del encuentro.

Cómo ver Perú - Paraguay en vivo

Perú vs. Paraguay será uno de los partidos más atractivos a nivel nacional. Por ello, el partido será transmitido por América TV y América TV GO por señal abierta en todo el territorio peruano. No obstante, Directv Sports será quien emita el cotejo a nivel internacional. Revisa los links para que no te pierdas el evento deportivo.

Historial de los Perú vs. Paraguay

Perú y Paraguay se han enfrentado solo se han enfrentado seis veces desde la creación de la Copa América. El saldo es negativo para la ‘Blanquirroja’ con una victoria, dos empates y tres caídas. Sin embargo, el panorama cambia cuando se observa los antecedentes entre ambas selecciones desde la llegada de Ricardo Gareca al banco peruano.

Con el ‘Tigre’ al mando, la ‘Bicolor’ no ha perdidó ante el elenco guaraní en seis partidos disputados: cinco triunfos y una igualdad, contanto todos los torneos y amistosos. De hecho, el último antecedente entre ambos se dio en el inicio de las Eliminatorias 2022. En el Defensores del Chaco, la ‘Bicolor’ sacó un empate 2-2 con doblete de André Carrillo.

RESULTADO TORNEO AÑO Paraguay 2-2 Perú Eliminatorias 2022 2020 Perú 1-0 Paraguay Amistoso 2019 Perú 1-0 Paraguay Amistoso 2017 Paraguay 0-4 Perú Eliminatorias 2018 2016 Perú 1-0 Paraguay Eliminatorias 2018 2015 Perú 2-0 Paraguay Copa América 2015

Horarios por países del Perú vs. Paraguay

España: 23:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Pronóstico y predicciones para el choque entre Perú vs. Paraguay

Pese a las posiciones en las que quedaron en sus grupos, Paraguay arranca como favorito ante Perú en las casas de apuestas. Según Inkabet, una victoria del conjunto peruano paga 3.00 lo apostado; mientras que el triunfo guaraní está pagando 3.60. La ‘Bicolor’ llegará al duelo del viernes con tres partidos sin perder (dos victorias y un empate), mientras que la escuadra paraguaya perdió en su último encuentro ante Uruguay.

