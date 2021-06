Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana volvió a dejar una mala imagen. Esta vez tuvo un partido para el olvido en su debut por la Copa América 2021 perdiendo por 4-0 ante Brasil. Esta derrota trajo de regreso los fantasmas de las Eliminatorias. El rendimiento de los jugadores fue distinto a lo que se vio ante Ecuador en Quito. Repasamos como les fue a cada uno en este encuentro.

PEDRO GALLESE (6)

No tuvo culpa en los goles de Brasil que fueron de otro partido. Al Scratch le salió cuatro jugadas de fantasía que terminaron dentro del arco peruano. Es cierto que el arquero tiene que estar listo para estas acciones; sin embargo, creemos que Gallese no pudo hacer más. Si no fuese por el guardameta nacional, el resultado hubiese sido más abultado.

Peru's goalkeeper Pedro Gallese celebrates winning 2-1 against Ecuador at the end of a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Tuesday, June 8, 2021. (AP Photo/Jose Jacome/Pool via AP)

ALDO CORZO(4)

El lateral pasó muchos sobresaltos durante los 90 minutos. Su nivel ya no alcanza para estas competiciones tan exigentes. Nadie duda de su actitud y las ganas le pone dentro del campo de juego, pero eso no es suficiente. Cubrió su banda hasta donde pudo y cuesta ir al ataque o realizar alguna jugada que sorprenda al rival.

A Aldo Corzo le costó el partido ante Brasil. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

LUIS ABRAM (5)

Trabaja en silencio y lo hace bien: ordenado, buena salida y seguro en defensa. Si no tiene la ayuda de los volantes es complicado que termine de redondear un buen partido. Le falta tomar el rol de líder para ordenar a sus compañeros. Al final se durmió como toda la selección peruana.

CHRISTIAN RAMOS (5)

Se ganó muy rápido la tarjeta amarilla en los primeros minutos del primer tiempo que lo condicionó todo el partido. No pudo hacer mucho en los goles de Brasil. En los cuatros goles, el equipo de Tite llegó con mucha gente al área peruana y eso desconcentró al central. Tiene que seguir mejorando porque la Copa América es larga.

Christian Ramos marcando a Neymar. En esa jugada se ganó la amarilla. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

MARCO LÓPEZ (5)

A medida que pasan los partidos con la selección está agarrando confianza. Ante Brasil cubrió bien su sector. En el primer tiempo cerró bien su zona. Ha mejorado mucho en la marca. Cuando va al ataque lo hace con inteligencia. Con el trascurso de los partidos seguirá creciendo. Lo bueno es que Perú ha ganado un reemplazo de Miguel Trauco.

RENATO TAPIA (4)

Ante una selección como Brasil no se pueden cometer errores. El partido tiene que ser perfecto. Eso es lo que no hizo Tapia. El volante otra vez intentó salir jugando y la pasó muy mal. El volante perdió el balón en salida y Neymar sentenció el partido. La estrella brasileña en la última parte del encuentro hizo lo que quiso con Renato. Le costó volver a concentrarse.

Renato Tapia tuvo un partido para el olvido. (Foto: FPF).

YOSHIMAR YOTÚN (5)

Es el reloj de la selección peruana. Tuvo un gran primer tiempo: buenos pases, aplicado en la recuperación, manejó los tiempos del equipo. Tuvo un duelo aparte con Neymar que, hasta por un momento, lo llevó a la desesperación. Eso sí, a Yotún le faltó atrevimiento para darle más profundidad al equipo. Tampoco se conectó con Lapadula.

Yoshimar Yotun tuvo un partido aceptable en el debut de Perú en la Copa América 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

SERGIO PEÑA (4)

Esta vez tuvo un mejor partido que ante Ecuador. Sin embargo, se sigue esperando al Peña que destacó en el torneo holandés. Ayudó en la recuperación y en la elaboración de jugadas. Pero la falta atreverse, pisar el área, conectar con Cueva, Carrillo y Lapadula. Es muy estático.

Sergio Peña tiene que seguir mejorando. Sigue en deuda con la selección peruana. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

CHRISTIAN CUEVA (5)

Es el jugador al que se le va exigir más por sus últimos actos de indisciplina. Completó un buen primer tiempo, pero en la parte complementaria terminó desgastado. No la tuvo fácil ante los defensas brasileños que lo tenían bien referenciado. Aun así, generó jugadas por todo el frente de ataque, pero no alcanzó.

ANDRÉ CARRILLO (6)

El mejor de Perú. En el primer tiempo fue un dolor de cabeza para los defensas brasileños. Desequilibró por las bandas, por el medio y ganó en los duelos personales. Le faltó asociarse con Lapadula y Cueva. Los dos goles y los cambios lo dejaron sin socios en ataque. Terminó desaparecido en los últimos minutos.

André Carrillo tuvo un buen primer tiempo. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

GIANLUCA LAPADULA (5)

A diferencia del partido ante Ecuador, al delantero peruano le costó encontrar espacios en una defensa brasileña bien ordenada. Era Lapadula contra los cuatro defensas del Scratch que no lo dejaron hacer nada. El atacante no tuvo ningún remato directo al arco. Estuvo muy solo en ataque.

INGRESARON:

Alex Valera (4) Debut: Al igual que Lapadula, estuvo muy solo en ataque. Tuvo una ocasión clara de gol que se lo perdió debajo del arco.

Luis Iberico (4) Regular: Hizo extrañar a Cueva por el sector izquierdo. Tiene que seguir mejorando.

Gerald Távara (4) Regular: No pudo hacer mucho en el su debut con la selección peruana. Le costó entrar al ritmo del partido.

Alexis Arias (4) Desorientado: Entró cuando el marcador ya estaba sentenciado. Se ganó muy rápido la amarilla y no pudo estar al nivel de los brasileños.

