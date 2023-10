Aunque a veces parece, la vida no es Twitter. Las decisiones más importantes no se toman -no deberían- porque alguien inventa un HT -#FueraReynoso-, porque un hincha hace un video viral o porque un muchacho usa su legítimo y rabioso derecho a opinar, de madrugada. Las decisiones en Videna tendrían que tomarse a partir de data concluyente, información detallada, e incluso estado de ánimo de quienes lideran un proyecto, en este caso, la selección. En todos esos rubros, el proyecto Reynoso necesita revisión urgente. Perú es penúltimo en la Eliminatoria, no tiene goles, sus futbolistas top no alcanzan su mejor nivel y lo que es peor, la relación con la gente, esa que parecía un matrimonio de luna de miel, más allá de si es ‘turista’ o ‘fanático’, parece rota. ¿Qué información maneja DT en estas horas? Que la FPF tendrá una reunión en los próximos días con el comando técnico para conocer en detalle su balance de estas 4 fechas. Y a partir de eso, corregir, ajustar, y seguir.

MIRA: Claudio Pizarro llamó "cobarde" a hincha que lo tildó de "pecho frío" en aeropuerto | VIDEO 1. ¿Qué se sabe del futuro inmediato de Juan Reynoso? Cerrado el 2-0 e instalado el desconcierto en el Nacional -las populares gritando contra Reynoso, adolescentes invasores hinchas de Messi esposados por la policía-, Agustín Lozano buscó a Juan Reynoso en uno de los pasadizos del estadio y tuvo una breve conversación con el técnico de la selección. Los responsables políticos y futbolísticos de esta crisis. No duró mucho, diez minutos. Hasta dos fuentes a las que tuvo acceso DT coinciden en que fue una conversación breve, en la que el mayor mensaje habría sido que "este es el momento de estar con el grupo". No hablaron sobre desempeños individuales ni los cambios específicos. Ni táctica ni estrategia. Eso sí, quedaron en tener una reunión de trabajo en próximos días para iniciar el Plan Noviembre, es decir, la fecha doble contra Bolivia -en La Paz- y Venezuela -en Lima-. Lozano sí quiere saber allí algunas cosas: 1. La relación con los jugadores. 2. El caso Sonne. 3. Conclusiones sobre el plan de juego, es decir, cuál será el sello de Perú. DT está en condiciones de afirmar que la continuidad de Juan Reynoso se discutirá, como ya lo hemos adelantado aquí y aquí, después de los partidos en la siguiente jornada de Eliminatorias. Hay una suerte de mantra que se repite en las oficinas de la FPF en las últimas horas: "Ni Bianchi ha resistido a los malos resultados". Hoy, todavía, Reynoso tiene el respaldo interno de la FPF que, ante la ausencia pública de Juan Carlos Oblitas, parece ser únicamente el respaldo de Lozano. "Oblitas está desaparecido. Esta cada vez más lejos de las decisiones de la federación", dijo anoche Diego Rebagliati, en Al Ángulo. El Ciego, un conciliador, un nexo de siempre entre los jugadores y el técnico, ha tomado distancia de Reynoso y en su cercanía -si esta se recupera- puede estar la clave para rescatar algo de lo que solo quedan vestigios: unidad, solidaridad, grupo.



Juan Reynoso se refirió a las entradas de Bryan Reyna y Joao Grimaldo, de quienes dijo que "no están para sostener 60 minutos".



2. ¿Se rompió la relación entre Paolo y el técnico? Difícil saberlo. La información que maneja DT tiene que ver con un vínculo de respeto que incluye, por si hemos olvidado, su regreso a la selección después de 20 meses de ausencia y la entrega automática de la cinta de capitán, que hasta su regreso era de Gallese. Respeto de ida y vuelta. La noche del 2-0, cuando se jugaba el primer tiempo, Reynoso decidió que el equipo "necesitaba más movilidad" y eligió sacar a Paolo, además de otros 3 cambios. Sería una decisión normal, práctica, funcional para lo que la selección necesitaba salvo porque se trata del goleador histórico de la selección (39), que minutos antes nada más había fallado un pase en apariencia sencillo, que detonó en contra y golazo de Messi. Más o menos, como demoler una casona virreinal para poner un Compu Palace. Como reemplazar un sillón Voltaire por una silla ergonómica. Cuesta pero hay que hacerlo. El problema, por supuesto, no fue el cambio si no la reacción: Paolo decidió quedarse en el vestuario y la vorágine del partido contra Argentina demoró apenas lo justo para que fotógrafos se dieran cuenta de que el capitán no estaba en el banco. ¿Pésimo mensaje? Sí. Es el capitán. ¿Habló con Reynoso luego? No, hasta hoy que viajó rumbo a Ecuador. ¿Es un comportamiento habitual? Digamos que Paolo tiene un carácter difícil. Suda piconería. Estalla. De hecho, antes de viajar a sumarse a los entrenamiento en LDU, protagonizó una de las invasiones periodísticas más caóticas de los últimos años en el Jorge Chávez. Y aunque intentó zafar sin declaraciones, respirar profundo, explotó: "Díganme si quienes critican a la selección alguna vez han jugado al fútbol, alguna vez han pateado una pelota...". No dijo más porque faltaban solo minutos para el embarque. Paolo contra el mundo. Lo que venga ahora será, otra vez, el arte de la estrategia. La diplomacia. Sobre todo porque para la fecha doble que viene, Lapadula debe ser titular.

3. ¿Cuándo vuelve Gianluca Lapadula? Es la peor de las noticias. "Nosotros lo vamos a seguir a diario, porque el plan de Juan es contar con él sí o sí", dice una fuente de Videna, enterada también que el delantero ítalo peruano tendría un tiempo más de recuperación. Se especulan dos o tres semanas, es decir, inicios de noviembre. Como se recuerda, Lapadula se sometió a una operación al tobillo izquierdo, y debido a eso, no pudo ser convocado a la selección para las cuatro primeras fechas de Eliminatorias. Hace unos días, el diario L'Unione Sarda, dio una noticia más dolorosa que el alza del dólar: Lapadula viene recuperándose de la operación, sin embargo para poder estar al 100% necesitaría entre dos a tres semanas más. ¿Podrá llegar a los estándares de Reynoso, que busca el estado óptimo para una convocatoria o tendrá que repetir el titularato de Guerrero o la reinvención de Carrillo como '9′? Los días dirán. 4. ¿Cuántos puntos se esperan para la próxima fecha doble? Cuatro, cómo mínimo. No es una proyección consecuencia del noveno lugar en las Eliminatorias ni, por ejemplo, el buen arranque que han tenido Venezuela o Ecuador: forma parte del minucioso plan que Reynoso y su comando técnico tienen, mirando el cierre del año. Como antes, en las fechas pasadas, la idea era sumar al menos el 50% de los puntos. Hoy, claro, es otra la urgencia. En la FPF ni siquiera está en evaluación perder con los llaneros en Lima e incluso, existe la intención de aclimatarse en Cusco una semana antes del partido con Bolivia en La Paz. Si la selección no consigue este puntaje y dado que recién en setiembre 2024 se vuelve a jugar un partido -Colombia en Lima-, difícilmente habrá argumentos para sostener, desde Videna, el proyecto Reynoso. 5. ¿Quiénes se han ganado un lugar en el equipo principal tras estas cuatro fechas? Descontando que Gallese, Tapia y Yotún no pueden faltar nunca en el equipo titular de Perú, dos futbolistas jóvenes han cumplido con todos los requisitos del comando técnico nacional en su mirada hacia el futuro. Lo difícil es que no tienen tiempo para fallar. Wilder Cartagena (29) y Franco Zanelatto (23). El primero estuvo en los cuatro partidos del inicio de Eliminatorias (promedio 56 minutos) y, frente a la irregularidad de Aquino y el retroceso de Tapia como back, asoma como un medio fiable para sostener el medio de Perú. Con Zanelatto hay, sobre todo, ilusión: en este Perú inofensivo, demorado, de piernas de cemento, su agresiva frescura le ha ganado la competencia a dos extremos que uno preveía con más opciones, caso Reyna o Grimaldo. En los entrenamientos se mata. Y según su entorno, en diciembre buscará una oferta del exterior para seguir creciendo. Lástima que solo pueda jugar 50 minutos (Reynoso dixit).