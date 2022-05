Fiel a las características, los últimos minutos son de temer para el fútbol peruano, aunque esta vez tuvo un buen final. La noche del jueves, el Gobierno Peruano firmó la carta de garantía que la FPF necesitaba presentar a la FIFA para confirmar la sede del Mundial Sub 17 en el 2023.

“Hemos cumplido con comunicar esta carta del presidente a FIFA y en los próximos días recibiremos la visita de quienes tienen la responsabilidad de evaluar las regiones que están en consideración para ser sedes del Mundial”, aseguró Agustín Lozano, presidente de la FPF, quien recordó que nuestro país ya organizó el Mundial de esta categoría en el 2005 y la Copa América un año antes.

Gobierno de Perú otorga declaración de apoyo gubernamental a @TuFPF para la realización de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Perú 2023.



Más información ▶️ https://t.co/CrdXHTMg0L pic.twitter.com/0x6E4HZdAw — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) April 29, 2022

Justamente en base a eso es que queremos recordar lo que fueron esos torneos en nuestro país para conocer los errores que más de una década después no deben repetirse.

La última imagen que el Perú tiene como organizador es la que dejó los Juegos Panamericanos Lima 2019, un gran evento, pero siempre hay cosas por corregir. Antes acogió la Copa América 2004 y el Mundial Sub 17 2005. Recordemos lo que se vivió en cada torneo.

Copa América 2004, sin el Monumental

Si bien no hubo dudas de la realización del torneo, sí hubo algunos cruces con la Conmebol por la programación de los partidos. Mientras la organización esperaba que cada país juegue cada partido de la primera ronda en un estadio distinto, Brasil y Argentina no estaban de acuerdo , porque quería jugar en su sede principal únicamente (Arequipa y Chiclayo, respectivamente). Solo los albicelestes aceptaron trasladarse a Piura para su tercer encuentro.

No es que faltaron estadios (Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco y Tacna fueron la sedes), pero lo que no debe repetirse es que, al tener un buen recinto, este no se pueda usar. Pasó con el Estadio Monumental, que quedó fuera luego de que Alfredo González amenazar a la FPF de no ceder el recinto tras un polémico arbitraje de Manuel Garay en un Cienciano-Universitario, que los cremas perdieron al quedarse con solo seis jugadores en el campo.

“Si la Federación Peruana de Fútbol no castiga al árbitro Garay, la ‘U’ no cederá el estadio Monumental para los partidos de la Copa América. No podemos estar sentados en nuestra casa al lado del enemigo”, declaró González.

Siempre polémico, Alfredo González amenazó a la FPF y la Copa América se quedó sin Estadio Monumental.

Manuel Burga, presidente de la FPF, no dudo en dejar fuera al Monumental de la Copa América a fines de mayo, dos meses antes del torneo . “Alfredo González tiene la Videna abierta para conversar, pero una vez que cruza estas puertas pierde su inmunidad parlamentaria. Aquí es un dirigente más, como uno de la Segunda División”, resaltó Manuel Burga en una conferencia de prensa.

La inauguración y clausura pasaron al Estadio Nacional. Felizmente, gracias a una rápida acción del gobierno, un presupuesto de 1.2 millones de soles permitió una rápida culminación de los arreglos del Coloso de José Díaz para tenerlo a punto para la ceremonia de inauguración del 6 de julio.

Iquitos, el gran problema del Mundial 2005

Perú acogió por primera vez un evento mundial en setiembre del 2005 con la realización de la Copa del Mundo Sub 17 y el torneo generó más expectativa por los visitantes que por la selección peruana misma -que penas ganó un partido en el Sudamericano-, aunque las noticias previas no fueron nada deportivas.

La instalación de las canchas sintéticas en el Estadio Nacional, Mansiche de Trujillo, Elías Aguirre de Chiclayo y Miguel Grau de Piura despertaron mucha polémica, ya que luego se dio con que el césped que tenía la certificación “FIFA Star II” no era el adecuado. “Ese grass tenía poco pelo y eso causaba problemas” , nos comenta brevemente Arturo Woodman, entonces presidente del Comité Organizador del Mundial.

También se instaló el chip en el balón para determinar si cruzaba o no la línea de gol. Respecto a eso no hubo ningún inconveniente que se recuerde. Por esto, el Mundial fue considerado como el de los ‘experimentos’, por el ingreso de la tecnología en el fútbol.

A nivel de organización, lo que dificultó más fue la remodelación del Max Austin de Iquitos, que llegó a estar listo el mismo mes que empezó el mundial. Se tenía proyectado acabar las obras en agosto, pero se tuvo que pedir una extensión a la FIFA para que espere hasta el 12 de setiembre, cuando la inauguración era el día 16.

Noticia del portal mexicano Mediotiempo.com

“Se hizo con tiempos cortos”, recuerda Woodman. Ese año, problemas en el gobierno regional de Loreto complicaron los trabajos e incluso una deuda con los trabajadores hizo que no se pueda avanzar, ya que una parte de los obreros provocó un incendio en un almacén como parte de sus reclamos a inicios de agosto.

“Se trabajó con bastante fuerte. Es una ciudad alejada en la que a veces la comunicación tenía que ser por río”, nos comenta Woodman, dirigente deportivo hasta no hace mucho.

Como aprendizaje, quedó que hay que planificar con tiempo las obras, que no quede nada al azar porque cualquier fallo puede determinar que la FIFA desista de tenernos como sede.

El tiempo perdido de Lima 2019

Los males de los Juegos Panamericanos estuvieron en el tiempo que se perdió para su organización. Desde la designación de la sede, en octubre del 2013, hasta la colocación de la primera piedra de la Villa Panamericana, en setiembre del 2017, pasaron cuatro años en los que no se avanzó mucho.

Según un exdirigente que trabajó de cerca a Copal, durante el mandato de Luis Salazar, primer presidente del ente, solo se designó la ubicación de la Villa Panamericana -en el terreno de Villa El Salvador-, aunque la planificación era distinta, con más edificios.

Hubo problemas con el plan Maestro -se hizo hasta dos sin que se logren definir las sedes para los distintos deportes, y no había una posición clara de cuánto debería ser el presupuesto para la organización de los Juegos. En setiembre del 2016, cuando renuncia Salazar al cargo, crecían las dudas y se hablaba de que la Odepa podría cambiar de sede, lo que significaba una multa de 50 millones de dólares para Perú.

Tuvo que llegar Carlos Neuhaus para que toda la historia cambie. Con un nuevo modelo de gestión y el ahorro de 1.1 millones de soles del presupuesto, se hizo unos grandes Juegos. La inversión fue de 3.930 millones de soles que nos ha dejado como legado una Videna impresionante y nuevos establecimientos como el de Villa María del Triunfo, San Miguel, el CAR de surf en Punta Rocas, y claro, la Villa Panamericana que durante la pandemia ha sido refugio de contagiados.

Se solucionó el mal arranque, pero el tiempo perdido no permitió que se pueda elaborar un plan de sedes para cada deporte. El tenis, tan popular en nuestro país, no tuvo legado, tampoco el golf, que busca masificar su disciplina. El remo tuvo problemas en Huacho -robos y conflictos con el Gobierno Regional-, y el Polígono de Las Palmas apenas ha sido usado por los deportivas debido a inconvencientes para solucionar algunas fallas.

Para encontrar fallas en los Juegos había que mirar bien al detalle y quizás el único problema estuvo en el transporte que afectó a los periodistas básicamente. Ningún deportista llegó tarde sus competencias.

Un conocedor del tema nos comenta que el primer día de los Juegos hubo una huelga de los transportistas de los buses oficiales. Sabiendo el problema muy temprano, se decidió que miembros de las Fuerzas Armadas sean quienes se encarguen de los vehículos.

Tras solucionar el problema con los choferes -la empresa que los contrataba no había cumplido con ello cuando Lima 2019 sí lo había hecho con dicha empresa-, volvió toda la normalidad.

Los Juegos Panamericanos fueron un éxito, quizás el evento que debemos mirar no solo por lo deportivo, si no lo organizacional que hubo detrás para darnos cuenta que el Perú está para grandes eventos.