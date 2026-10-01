La selección peruana Sub-19 retomó los entrenamientos en La Videna FPF luego de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con 32 futbolistas convocados, la Bicolor inició una nueva etapa de preparación con la mirada puesta en el Sudamericano Sub-20 del próximo año.

El equipo dirigido por el técnico brasileño Thiago Kosloski dejó atrás su participación en los Juegos ODESUR y rápidamente volvió al trabajo. La planificación contempla nuevos partidos internacionales que permitirán al comando técnico continuar evaluando a los jóvenes futbolistas.

Durante la primera jornada de entrenamientos, los seleccionados realizaron sesiones de gimnasio y posteriormente desarrollaron trabajos tácticos con balón en el campo de juego de La Videna.

El objetivo del comando técnico es darle continuidad al grupo que recientemente compitió en Santa Fe y seguir observando alternativas de cara al próximo gran desafío de la categoría: el Sudamericano Sub-20, que se disputará el próximo año.

La obtención de la medalla de bronce permitió al equipo sumar una experiencia internacional importante, pero el calendario no da demasiado margen para detenerse. La Bicolor ya tiene nuevos compromisos programados.

Tras conquistar el bronce en Santa Fe, la Bicolor Sub-19 ya tiene nuevo desafío. Foto: FPF

Perú enfrentará dos veces a Ecuador en octubre

Como parte de esta etapa de preparación, la selección peruana Sub-19 afrontará dos amistosos internacionales frente a Ecuador.

Los encuentros se disputarán en territorio ecuatoriano el sábado 3 y martes 6 de octubre, respectivamente. Ambos partidos servirán para que Kosloski continúe probando jugadores y variantes tácticas antes de la competencia sudamericana.

La convocatoria está integrada por 32 futbolistas, quienes buscarán consolidarse dentro del proceso que tiene como objetivo formar el plantel que representará a Perú en el Sudamericano Sub-20.

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Agustín Lozano felicitó al plantel por el bronce

La práctica también contó con la presencia de Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien acudió a La Videna acompañado por integrantes de la Junta Directiva de la FPF y funcionarios de la institución.

El titular de la Federación felicitó a los futbolistas por el resultado conseguido en los Juegos Suramericanos y les pidió mantener el esfuerzo durante el proceso de formación.

“Los felicito por esta alegría que le han regalado al país, pero aún no hemos ganado nada. Sigamos trabajando con humildad, responsabilidad y disciplina”, señaló Lozano.

La Bicolor Sub-19 retoma su camino al Sudamericano. Foto: FPF

Durante su mensaje, el presidente de la FPF también destacó la posibilidad de que varios integrantes de esta generación puedan dar próximamente el salto a la selección absoluta.

“Muchas selecciones de mayores han convocado a jugadores de 16, 17, 18, 19 y 20 años. Ustedes también tienen las condiciones para dar el salto a la selección absoluta, estoy seguro de que pronto vestirán nuestra querida camiseta Bicolor”, manifestó.

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