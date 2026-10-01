La Bicolor Sub-19 regresa al trabajo y Thiago Kosloski ya prepara los próximos desafíos. Foto: FPF
La Bicolor Sub-19 regresa al trabajo y Thiago Kosloski ya prepara los próximos desafíos. Foto: FPF
Por Redacción EC

La selección peruana Sub-19 retomó los entrenamientos en La Videna FPF luego de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con 32 futbolistas convocados, la Bicolor inició una nueva etapa de preparación con la mirada puesta en el Sudamericano Sub-20 del próximo año.

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