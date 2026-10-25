La Selección Peruana Sub 15 atraviesa un gran momento en la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 Azerbaiyán 2026. Luego de igualar 2-2 ante Bielorrusia en su debut, el equipo dirigido por Diego Ortiz consiguió dos victorias este domingo: goleó 12-0 a Papúa Nueva Guinea y derrotó 2-0 a Botsuana, resultados que le permiten mantenerse en la pelea por avanzar en el certamen.

En su primer encuentro de la jornada, la Bicolor mostró una amplia superioridad frente a Papúa Nueva Guinea. Austin Vilela fue una de las figuras al marcar cuatro goles (2’, 35’, 36’ y 40’). También anotaron Edinson Vela (5’ y 12’), Stephano Chávez (10’), Jeanfranco Trujillo (14’ y 27’), Max Cherres (25’ y 28’) y Salvador Hidalgo (28’), en una contundente victoria del combinado nacional.

Posteriormente, Perú volvió a celebrar al imponerse por 2-0 a Botsuana. Stephano Chávez abrió el marcador a los 29 minutos, mientras que Edinson Vela amplió la ventaja a los 34’. De esta manera, el conjunto nacional sumó dos triunfos en la misma jornada y llegó a los siete puntos, ubicándose en el segundo lugar del Grupo O de la competición.

La Selección Peruana Sub 15 afrontará este lunes sus últimos compromisos de la fase de grupos frente a Mali, a las 12:00 a.m., y Mongolia, a las 6:45 a.m. El equipo de Diego Ortiz buscará mantener el buen nivel mostrado en sus recientes presentaciones y cerrar esta etapa con resultados que le permitan seguir avanzando en el torneo. La participación peruana forma parte del proceso de desarrollo del fútbol formativo impulsado por la Federación Peruana de Fútbol.