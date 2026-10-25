Por Redacción EC

La Selección Peruana Sub 15 atraviesa un gran momento en la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 Azerbaiyán 2026. Luego de igualar 2-2 ante Bielorrusia en su debut, el equipo dirigido por Diego Ortiz consiguió dos victorias este domingo: goleó 12-0 a Papúa Nueva Guinea y derrotó 2-0 a Botsuana, resultados que le permiten mantenerse en la pelea por avanzar en el certamen.

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