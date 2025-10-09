La selección peruana Sub 18 se impuso en Montevideo ante Uruguay por 1-0, en el segundo amistoso entre ambos seleccionados nacionales.

El único gol del partido fue anotado por el atacante de Sporting Cristal, con experiencia en Liga 1 Te Apuesto, Jair Moretti.

Días atrás, el triunfo favoreció al equipo charrúa por 2-1, por lo que la blanquirroja tuvo su revancha.

Otro de los futbolistas destacados es Piero Cari, quien incluso disputó encuentros internacionales en Copa Libertadores con Alianza Lima.

