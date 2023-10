La Albiceleste sacó la chapa de orgulloso campeón del mundo y ganó 2-0 porque Lionel Messi hizo lo que no pudieron hacer antes Maradona, Ronaldo, Batistuta, Falcao, Suárez o Zamorano: anotó un doblete en Lima. La Bicolor, desteñida de juego, se mostró tan escasa de ideas y empequeñecida porque los planteamientos tácticos de Juan Reynoso no andan ni destraban, pasan de la sorpresa a la decepción, y luego a una indignación colectiva que ayer gritó al unísono “que se vaya”.

El Estadio Nacional vio frente a sus ojos el dejavú de un pasado tormentoso, un tiempo amargo donde la selección peruana era culpable de todos nuestros males. Hoy sumamos un punto y no somos últimos porque Bolivia -nuestro rival en noviembre- lo viene haciendo peor en estas cuatro primeras fechas de las Eliminatorias 2026 y no tiene puntos. Así que hay que alistar las maletas y el hígado porque esa será una final para ver quién cierra el año como el colero de la tabla.

Hoy el público ha perdido conexión con el equipo por las decisiones de Reynoso. Que Loyola y Zanelatto jueguen desde el inicio ayer suena a ilógico porque en Santiago, ante un rival menor, no quiso arriesgar ni un centímetro. Pero aún más descabellado es que tras un primer tiempo desastroso, no respalde a sus apuestas y realice cuatro cambios: Reyna, Grimaldo, Tapia y Trauco. ¿Por qué no fueron titulares sin tanto drama?

¿Qué piensan desde las oficinas de la FPF? Esto solo se sostiene con un respaldo contundente. Por ahora, solo hay un silencio que nos hace bulla.

-Noche histórica-

En su cuarta visita por Eliminatorias sudamericanas, Leo Messi se sintió como en el patio de su casa. O sea, el Camp Nou. Dos goles de su firma registrada, centro desde la izquierda y patada fuerte, nos liquidaron desde la media hora de juego cuando apenas nos habíamos emocionado porque Paolo Guerrero mandó un disparo por encima del arco argentino.

La Pulga eligió Lima para entrar en la historia como el máximo goleador de las Eliminatorias sudamericanas con 31 tantos. Él solo en este proceso hacia el Mundial 2026 ya suma 3 goles. Cruel ironía de los amores que nos produce el fútbol porque Perú no suma ni disparos al arco.

