La selección peruana perdió 1-0 ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022. En las redes sociales, que aguantan todo, se generó un gran debate por el gol que recibió la blanquirroja. Una vez más, el apuntado fue Christian Cueva, el jugador que desata muchas pasiones dentro de los seguidores de la bicolor.

Un gran número de personas sentencia a Christian Cueva por la derrota de la selección peruana en La Paz. Buena parte de la afición no le perdona al atacante que haya intentado hacer una huacha cuando tenía posibilidad de pase. De esa acción nació la jugada del tanto boliviano.

Para aclarar un poco el debate El Comercio se comunicó con algunos personajes del fútbol para que compartan su opinión respecto al tema. A casi 24 horas del partido, el ánimo está más calmado y se ha podido revisar varias veces esa jugada.

La selección peruana sufrió una dolorosa derrota en La Paz y complica sus aspiraciones a meterse en zona de clasificación. En el siguiente video analizaremos el momento clave que cambió el destino del partido.

Para la futbolista y goleadora de Alianza Lima, Sandy Dorador, lo de Christian Cueva fue una situación del partido porque es normal que haya errores en el campo de juego y a cualquier le puede suceder. Hasta lo más grandes, le ha pasado.

“Son jugadas que se dan en el partido. Nadie quiere hacer las cosas mal. Christian no es culpable para nada. Es una situación de juego y a cualquiera le puede pasar. Cuando alguien pierde un balón es claro que los demás tenemos que tratar de recuperar el balón o impedir que el rival nos haga daño”, nos dijo Sandy Dorador que se alista para disputar la Copa Libertadores femenina con Alianza Lima.

Abel Lobatón fue uno de los delanteros más sobresalientes que tuvo el fútbol peruano. Defendió varias camisetas como la de Universitario, Sport Boys, Athletico Paranaens, entre otros. Ahora como técnico y formador de talentos, nos explica un poco sobre la jugada de Christian Cueva.

“En el fútbol hay toma de decisiones, partes de riesgo y donde no se puede perder el balón. Entonces partiendo de ese punto, se perdió donde no se puede perder. El equipo no estaba acomodado y terminó en gol. Cuando se gana son todos. Cuando se pierden son todos. Lo que te puedo decir es que la selección está más unida que los músicos del Titanic”, agrega Abel Lobatón.





Sergio Ibarra como jugador y, ahora, como comentarista deportivo no tiene pelos en la lengua. Siempre dice lo que piensa. El goleador histórico del torneo peruano, salió en defensa de Christian Cueva cada vez que ha podido.

“No se puede culpar a Cueva por querer generar una ocasión de gol cerca del área rival. El error es de la zona defensiva por no interceptar el pase de Vaca. López tuvo que frenar a Ramallo que pasó y sacó el centro. El ofensivo genera, el defensivo destruye ocasiones”, comentó un efusivo Sergio Ibarra.

Las opiniones y críticas siempre son bienvenidas. Siempre y cuando estás no vengan acompañadas de insultos o ataques. El fútbol es un deporte que desata muchas pasiones, pero no se puede permitir atacar desmedidamente a un solo jugador.

El boliviano Rodrigo Ramallo (izq.) y el peruano Christian Cueva (der.) compiten por el balón durante su partido de fútbol de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el estadio Hernando Siles de La Paz, el 10 de octubre de 2021. (Photo by AIZAR RALDES / POOL / AFP)

CUADRO POR CUADRO

Para aclarar un poco más la jugada de Christian Cueva vamos a repasar cuadro por cuadro la acción de gol de Bolivia. Y de esta manera se podrá aclarar un poco este debate que se ha generado en redes sociales.

El contexto previo al 1-0 de Bolivia le favorecía todo a Perú. La Verde se había quedado con 10 jugadores y entrado en la desesperación. La selección peruana tenía el encuentro controlado y estaba más cerca del gol que el combinado boliviano.

Christian Cueva recibió un buen balón pivoteado por Santiago Ormeño. El habilidoso atacante tenía una opción simple para continuar la jugada. Esa era dársela a Yoshimar Yotún quien había pasado por el lado izquierdo sin marca. Sin embargo, intentó realizar una huacha. Para la mala suerte de ‘Aladino’ el jugador boliviano le quitó el balón.

Selección peruana: Christian Cueva tomó una mala decisión. Prefirió hacer una huacha antes que dar un pase seguro a Yotún.

En esta jugada a Cueva lo acompañan Christofer Gonzales, Oslimg Mora por la derecha y Yoshimar Yotún. De los tres jugadores solo Mora es el único que sigue la jugada por sector derecho. Los otros se demoraron en volver. Es más, Yotún nunca aparece en la última imagen previo al gol de Bolivia.

Otro gran error, es el mal cálculo de Marcos López. El lateral venía realizando un gran partido. En su afán de interceptar el balón, calculó mal y dejó libre para que Ramallo tenga todo el sector izquierdo sin marca alguna.

Selección peruana: Marcos López calculó muy mal y dejó pasar el balón.

La selección peruana no queda tan mal parada porque en el área estaban tres defensas contra dos delanteros bolivianos. Aquí jugó en contra la desesperación de los peruanos que perdieron el control. Por ejemplo, Advíncula cortó muy mal y se la dejó servida a Marcelo Martins.

En las imágenes también se puede ver que Christian Cueva, el jugador más criticado, ya regreso al área peruana, incluso más rápido que Marcos López. Y también se puede apreciar que el único volante de primera línea que está presente en Cartagena. Yotún y Gonzales brillan por sus ausencias.

Selección peruana: Luis Advíncula también calculó mal y no pudo rechazar el centro de Ramallo. Cueva ya volvió, incluso más rápido que López.

Selección peruana: la defensa quedó muy mal parada. Mora también regresó. Gonzales y Yotún, no.

Marcelo Martins falla su disparo que es rechazado por Alexander Callens. Lamentablemente, el balón quedó servido para Vaca. Cartagena no pudo cubrirlo porque fue a ayudar a Advíncula para interceptar el disparo del goleador boliviano.

En esta última imagen se puede ver que Mora ya regresó y se puso al costado de los centrales. Christofer Gonzales llega muy tarde y Christian Cueva no logra bloquear el remate del jugador boliviano. López se quedó viendo la jugada. Yotún no regresó.

Selección peruana: así quedó parada la blanquirroja previo al gol de Bolivia. Cueva intentó bloquear el remate, pero fue muy tarde.

Así se dio el gol de la selección boliviana. No solo es culpa de Christian Cueva, es cierto perdió un balón, pero lo hizo en área contraria. Perú tuvo varias oportunidades para frenar el ataque de La Verde, pero fallaron en el intento.

