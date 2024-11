Mira el partido Perú vs. Argentina EN VIVO

Ver Perú vs. Argentina: sigue la transmisión del partido de la selección peruana ante la selección argentina de fútbol por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. ¿Cuándo y a qué hora es? El duelo se disputará este martes 19 de noviembre de 2024, desde las 7:00 de la noche hora peruana (21:00 horas de Argentina), en La Bombonera. Revisa los horarios por país aquí. ¿Dónde ver? Se puede mirar por televisión en Perú a través de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV). El encuentro también se puede seguir online vía streaming por Movistar TV App y por la página web de ATV. Telefé y TyC Sports son los canales que televisan en Argentina. En Chile transmite Disney Plus (Chilevision y ESPN 2 en diferido), mientras que ViX Premium pasa el juego en México y Estados Unidos, donde también va a transmitir Telemundo. DirecTV Sports televisa en Uruguay y Tigo Sports en Bolivia. Revisa todos los canales que pasan el partido aquí. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV y otras.