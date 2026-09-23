Perú vs. Argentina EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal por los Juegos Suramericanos 2026
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Como se sabe, la Bicolor avanzó a esta instancia luego de quedar primera en su grupo con 6 puntos. El combinadio nacional cosechó dos triunfos y una derrota en la primera ronda.
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La selección peruana enfrentará esta tarde a Argentina por un lugar en la final de los Juegos Odesur 2026.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Perú y Argentina por las semifinales de los Juegos Odesur 2026.
Perú debutó con una derrota por 2-0 ante Colombia. Luego, venció 2-0 a Chile y 2-1 a Panamá, resultados que le permitieron ganar el Grupo A y pelear por una medalla.