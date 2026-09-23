Por Redacción EC

Argentina estuvo muy cerca de abrir el marcador en las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. Tras una buena jugada ofensiva, Uriel Ojeda levantó la cabeza y envió un preciso centro al corazón del área, buscando la aparición de Franco Domínguez.

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