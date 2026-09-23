Argentina estuvo muy cerca de abrir el marcador en las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026. Tras una buena jugada ofensiva, Uriel Ojeda levantó la cabeza y envió un preciso centro al corazón del área, buscando la aparición de Franco Domínguez.

El delantero de la selección argentina apareció dentro del área chica y logró conectar el balón ante la presión del arquero Franco Mesías, quien salió rápidamente para intentar evitar el remate. Domínguez consiguió sacar el disparo, pero no tuvo la precisión necesaria para encontrar el arco.

La pelota terminó desviándose y salió fuera de la cancha, dejando pasar una inmejorable oportunidad para el conjunto argentino. Domínguez se lamentó por la ocasión desperdiciada, mientras sus compañeros intentaban reponerse rápidamente de la jugada.

El cuadro albiceleste buscaba aprovechar sus llegadas ofensivas para ponerse en ventaja en un partido correspondiente a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026, en un duelo que se disputaba con mucha intensidad desde los primeros minutos.