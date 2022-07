Sandy Dorador tuvo que aprender a gambetear a las burlas para patear un balón en las pistas de Los Olivos. Fabiola Herrera no dudó en poner la pierna fuerte a los prejuicios para ser feliz en alguna loza deportiva del Callao. Sus vidas iban por caminos separados hasta que una convocatoria a la Sub 20, en 2006, las juntó para nunca más separarse. Hoy, 16 años después, no solo son “hermanas” fuera del campo -pese a que la primera defiende a Alianza Lima, y la segunda, a Universitario; los clásicos rivales- y tienen una academia juntas, sino que serán las líderes de la selección peruana femenina que debutará este martes (7 p.m. / DTV) ante Argentina en la Copa América Femenina 2022.

De hecho, la atacante y la central son las únicas sobrevivientes del último triunfo de Perú en el certamen. El 15 de noviembre de 2006, en el estadio José María Minella de Argentina, los goles de la propia Dorador y Chinchilla nos dieron la última alegría (2-1 vs. Bolivia). Desde entonces, acumulamos 12 derrotas y dos empates por el campeonato. Una racha negativa que se buscará romper en el país cafetero, en medio de un crecimiento que se viene dando en el fútbol femenino peruano y con el recuerdo feliz de la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2021.

Sandy Dorador (número 7) y Fabiola Herrera (3) jugaron juntas el Sudamericano Sub 20 de Chile en 2006.

Los tiempos -obviamente- son distintos. A ese Sudamericano de 2006, la selección asistió prácticamente para cumplir. “Un mes antes de que empiece el torneo, el equipo no tenía entrenador”, cuenta Johana Cabrera en su libro “La historia de ellas, 50 años de fútbol femenino peruano”.

Hoy, la Blanquirroja llega con esperanza. Más allá de los pocos amistosos (dos caídas ante México como antesala del torneo), Conrad Flores -técnico que asumió el mando de todas las categorías de las selecciones femeninas- tendrá a su cargo a once jugadoras que militan en el extranjero, un logro importante del área de captación de la FPF. Entre nacionales que emigraron como Maryory Sánchez (Millonarios de Colombia) o Pierina Núñez (Betis de España), y las ‘Lapadulas’ como son las hermanas Claudia y Grace Cagnina (madre peruana).

Todo listo

Con dos días de entrenamientos en Armenia, la capital de Quindío, ubicado en el oeste de Colombia; Perú buscará hacer historia y quedarse con uno de los cinco cupos al Mundial 2023 (tres directos, dos al repechaje). La Copa América además otorgará tres boletos a los Panamericanos 2023 y otros dos a los Juegos Olímpicos París 2024. Es decir, hay mucho en juego en este torneo.

“Creo que lo más realista es que Perú aspire a quedar tercero en su grupo y luche por un puesto de repechaje. Para eso no puede perder ante Venezuela ni ante Uruguay”, señala el periodista Eduardo Combe, quien hace seguimiento al fútbol femenino.

El plantel completo en el Centenario de Armenia. (Foto: FPF)

La Bicolor comparte la zona B con el rival de turno, Argentina; también con Brasil, Venezuela y Uruguay. En la primera fecha, en la que descansamos, la ‘Canarinha’ goleó 4-0 a la ‘Albiceleste’ por lo que se quedó con el primer lugar del grupo con tres puntos, los mismos que tiene la ‘Vinotinto’, que derrotó 1-0 a la ‘Celeste’ con un golazo de su figura Deyna Castellanos.

Este martes de jugará la fecha 2, que tendrá a Venezuela como el seleccionado a descansar. Mientras tanto, Brasil y Uruguay se verán las caras en el Estadio Centenario de Armenia desde las 4 p.m. (hora peruana). De fondo, en el mismo recinto deportivo, Perú enfrentará a Argentina.

Las figuras

“Estamos en el grupo de la muerte, pero nada es imposible para nosotras”, dijo en la previa Fabiola Herrera, la capitana de 35 años. El defensora de Universitario de Deportes jugó en Colombia en 2019 cuando fichó por Millonarios, el actual equipo de la portera Maryory Sánchez.

Herrera comandará la zaga que podría ser compuesta por una línea de tres centrales y dos laterales volantes. Sin la aliancista Alisson Reyes (quedó fuera por lesión), Grace Cagnina acompañaría a Fabiola y Braelynn Llamoca en la zaga.

“Lo que les digo a las chicas es que desde que el árbitro da el pitazo inicial, ya tenemos un punto y ese punto no nos lo pueden quitar. Para eso hay que hacernos fuertes atrás. De ahí podemos buscar los caminos para hacer el gol y ganar”, fue lo que nos dijo el técnico Conrad Flores en una entrevista hace un mes.

¡Aquí jugaremos! 🤩



Ser sólidos defensivamente como idea principal, la Bicolor buscará proteger el cero en el arco propio y apelar a las individuales de jugadoras con mucha creatividad como Nahomi Martínez (Universitario) o Ariana Muñoz (Atlético de Madrid). También a la eficacia de la ‘9′ Pierina Núñez, quien viene jugando en el Real Betis B de España.

Luego de un 2021 en el que Alianza Lima hizo historia en la Copa Libertadores Femenina, ubicándose entre los ocho mejores clubes de América, y en medio de un avance significativo del fútbol femenino en el Perú; la selección nacional buscará la hazaña en Colombia.