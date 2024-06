Perú enfrenta a un Argentina ya clasificado el sábado por Copa América y la Albiceleste tendría una gran baja, nada menos que Lionel Messi, quien presenta molestias y podría ser reservado por Lionel Scaloni para la última jornada del grupo A del certamen continental. ¿Qué pasó con el 10 y qué se sabe de su posible ausencia ante la Bicolor? Descúbrelo a continuación.

¿Qué pasó con Messi?

El astro argentino fue titular ante Canadá y Chile, pero todo apunta a que le darían descanso pensando en los octavos de final, instancia en la que Argentina ya tiene un lugar asegurado.

Messi sintió algo en el aductor de la pierna derecha este martes y se mostró incómodo contra Chile. “Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia”, señaló inmediatamente después del partido.

“Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también”, añadió el ‘10′. “No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos mañana”.

¿Qué dijo Scaloni?

El capitán argentino fue sometido a estudios a raíz de la molestia y en las próximas horas se tendrá un diagnóstico claro sobre su situación. Sin embargo, al margen de los resultados, Messi sería guardado por Scaloni ante Perú, ya que el técnico ha reconocido que debe recurrir a la rotación para no perder contra el desgaste.

“Será justo que jueguen los chicos que aún no jugaron, porque los quiero ver y lo merecen”, adelantó Lionel Scaloni ayer en conferencia de prensa.