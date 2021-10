Conforme a los criterios de Saber más

Lionel Messi ha hecho goles de todos los colores: de zurda, de derecha, de cabeza, con el pecho, incluso con la mano. De penal, de tiro libre, desde afuera del área y hasta dejando a seis o siete rivales regados por el césped antes de anotar. Introdujo 753 veces el balón por cada centímetro que hay en las dimensiones de un arco. El hombre parecía haber inventado todo lo que podía ocurrírsele al genio que lleva dentro. Pero este domingo, en la goleada 3-0 ante Uruguay, el ‘10′ frotó la lámpara y marcó un gol de pase. “Messi hace goles hasta cuando no quiere”, tuiteó el periodista argentino Juan Pablo Varsky. Nunca mejor dicho.

El Clásico del Río de La Plata, como tantos otros, pintaba para ser parejo, peleado de principio a fin. Y lo era hasta los 30 minutos. Según los datos de Opta, hasta ese momento Argentina y Uruguay tenían la misma cantidad de remates (5), aunque Luis Suárez ya había hecho figura al ‘Dibu’ Martínez. Pero todo se desbarató con una genialidad de Messi a los 38′. Sí, es cierto, la intención no era anotar, pero el pase de tres dedos, sin espacio y con marca encima, para la arremetida de Nicolás Gonzáles fue una sutileza que merecía terminar en gol . Al ‘10′ le sale todo -en el segundo gol quiso asistir a Lo Celso, el balón rebotó y terminó habilitando a De Paul- con la Albiceleste. Y en medio de ese ambiente de fiesta, sonrisas y felicidad absoluta, recibirá este jueves a una selección peruana que sueña con una hazaña.

¡Llegó el primero para Argentina! Lionel Messi abrió el marcador en el Monumental de Núñez. 💥 ⚽



⏱️ 44' PT | Argentina 🇦🇷 1-0 🇺🇾 Uruguay



Míralo en el 006 y 706 HD de Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/NYYBZZC7u9 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 11, 2021

El recital de Leo en el Monumental de River Plate fue total. Acompañado de sus mejores socios -léase Lo Celso y De Paul-, resguardado por los mejores guardianes -Dibu Martínez y Cristian Romero- y orquestado por personajes secundarios que no desentonan. El capitán, dominante como nadie en el segundo tiempo, revitalizado tras ganar la Copa América, estimulado por jugar con el aliento de su gente, intentó hasta el último momento anotar un gol más. Aquí se puede entender por qué llegó tan lejos en el fútbol: siempre quiere más. No importa si está goleando 3-0 o si su selección, con 22 puntos, está a un paso de clasificar a Qatar 2022 haciendo las mejores Eliminatorias en su historia con muchos partidos por jugar.

De hecho, este debe ser uno de los mejores momentos de Lionel con su selección. Mal acostumbrado a no poder ganar finales -perdió tres Copas América y un Mundial-, Messi se quitó toda maldición en la Copa América 2021 siendo el máximo goleador y asistidor. En la fecha triple de septiembre marcó un triplete y llegará al encuentro con Perú siendo el goleador de las clasificatorias con seis tantos .

“¡Qué lindo poder disfrutar de estos momentos que estamos viviendo! ¡Gran triunfo! Gracias nuevamente por lo que nos hacen sentir. ¡Feliz es poco! Que no se corte. Nos vemos el jueves”, posteó en su cuenta de Instagram tras el partido con dos fotos: una del equipo y otra de él, alzando los brazos y mirando a la tribuna. La imagen no muestra su rostro, pero no hay ninguna duda de que es pura felicidad.

La selección peruana sufrió una dolorosa derrota en La Paz y complica sus aspiraciones a meterse en zona de clasificación. En el siguiente video analizaremos el momento clave que cambió el destino del partido.

Los 80 goles, el récord que le falta y un invicto a defender ante Perú

Hace más de un siglo y medio se disputó el primer partido de fútbol en Sudamérica. Pero recién el domingo 10 de octubre de 2021, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista sudamericano en llegar a los 80 goles en toda la historia de las selecciones nacionales . Al impresionante número conseguido ante Uruguay le suma otros récords con la Albiceleste: máximo asistidor (47), más partidos (155) y va camino a disputar su quinto Mundial, como nadie en su país.

Ochenta goles en 155 partidos. Desglosando la marca, tenemos lo siguiente: 40 fueron de jugada, 22 de penal, 8 de tiro libre, 4 con derecha y 2 de cabeza. Le marcó a todas las selecciones sudamericanas, incluyendo a Perú, aunque con una curiosidad que nos favorece: la Bicolor solo sufrió al rosarino una vez . Bolivia es su víctima favorita con 8 tantos. Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador lo siguen con cinco festejos cada uno. A Paraguay y Venezuela le marcó cuatro veces y a Colombia tres.

N° GOL RIVAL RESULTADO FECHA COMPETICIÓN 1 Croacia 3-2 | D 1-03-2006 Amistoso 2 Serbia y Montenegro 6-0 | V 16-06-2006 Mundial 3 Argelia 4-3 | V 5-06-2007 Amistoso 4 Argelia 4-3 | V 5-06-2007 Amistoso 5 Perú 4-0 | V 8-07-2007 Copa América 6 México 3-0 | V 11-07-2007 Copa América 7 Venezuela 2-0 | V 16-10-2007 Eliminatorias 8 Colombia 2-1 | D 20-11-2007 Eliminatorias 9 México 4-1 | V 4-06-2008 Amistoso 10 Uruguay 2-1 | V 11-10-2008 Eliminatorias 11 Francia 2-0 | V 11-02-2009 Amistoso 12 Venezuela 4-0 | V 28-03-2009 Eliminatorias 13 España 2-1 | D 14-11-2009 Amistoso 14 España 4-1 | V 7-09-2009 Amistoso 15 Brasil 1-0 | V 15-11-2009 Amistoso 16 Portugal 2-1 | V 9-02-2011 Amistoso 17 Albania 4-0 | V 20-06-2011 Amistoso 18 Chile 4-1 | V 7-10-2011 Eliminatorias 19 Colombia 2-1 | V 15-11-2011 Eliminatorias 20 Suiza 3-1 | V 29-02-2012 Amistoso 21 Suiza 3-1 | V 29-02-2012 Amistoso 22 Suiza 3-1 | V 29-02-2012 Amistoso 23 Ecuador 4-0 | V 2-06-2012 Eliminatorias 24 Brasil 4-3 | V 9-06-2012 Amistoso 25 Brasil 4-3 | V 9-06-2012 Amistoso 26 Brasil 4-3 | V 9-06-2012 Amistoso 27 Alemania 3-1 | V 15-08-2012 Amistoso 28 Paraguay 3-1 | V 7-09-2012 Eliminatorias 29 Uruguay 3-0 | V 12-10-2012 Eliminatorias 30 Uruguay 3-0 | V 12-10-2012 Eliminatorias 31 Chile 2-1 | V 16-10-2012 Eliminatorias 32 Venezuela 3-0 | V 22-03-2013 Eliminatorias 33 Guatemala 4-0 | V 14-06-2013 Amistoso 34 Guatemala 4-0 | V 14-06-2013 Amistoso 35 Guatemala 4-0 | V 14-06-2013 Amistoso 36 Paraguay 5-2 | V 10-09-2013 Eliminatorias 37 Paraguay 5-2 | V 10-09-2013 Eliminatorias 38 Eslovenia 2-0 | V 7-06-2014 Amistoso 39 Bosnia 2-1 | V 15-06-2014 Mundial 40 Irán 1-0 | V 21-06-2014 Mundial 41 Nigeria 3-2 | V 25-06-2014 Mundial 42 Nigeria 3-2 | V 25-06-2014 Mundial 43 Hong Kong 7-0 | V 14-10-2014 Amistoso 44 Hong Kong 7-0 | V 14-10-2014 Amistoso 45 Croacia 2-1 | V 12-11-2014 Amistoso 46 Paraguay 2-2 | E 13-06-2015 Copa América 47 Bolivia 7-0 | V 4-09-2015 Amistoso 48 Bolivia 7-0 | V 4-09-2015 Amistoso 49 México 2-2 | E 8-09-2015 Amistoso 50 Bolivia 2-0 | V 29-03-2016 Eliminatorias 51 Panamá 5-0 | V 10-06-2016 Copa América 52 Panamá 5-0 | V 10-06-2016 Copa América 53 Panamá 5-0 | V 10-06-2016 Copa América 54 Venezuela 4-1 | V 18-06-2016 Copa América 55 Estados Unidos 4-0 | V 21-06-2016 Copa América 56 Uruguay 1-0 | V 1-09-2016 Eliminatorias 57 Colombia 3-0 | V 15-11-2016 Eliminatorias 58 Chile 1-0 | V 23-03-2017 Eliminatorias 59 Ecuador 3-1 | V 10-10-2017 Eliminatorias 60 Ecuador 3-1 | V 10-10-2017 Eliminatorias 61 Ecuador 3-1 | V 10-10-2017 Eliminatorias 62 Haití 4-0 | V 29-05-2018 Amistoso 63 Haití 4-0 | V 29-05-2018 Amistoso 64 Haití 4-0 | V 29-05-2018 Amistoso 65 Nigeria 2-1 | V 26-06-2018 Mundial 66 Nicaragua 5-1 | V 7-06-2019 Amistoso 67 Nicaragua 5-1 | V 7-06-2019 Amistoso 68 Paraguay 1-1 | E 19-06-2019 Copa América 69 Brasil 1-0 | V 15-11-2019 Amistoso 70 Uruguay 2-2 | E 18-11-2019 Amistoso 71 Ecuador 1-0 | V 8-10-2020 Eliminatorias 72 Chile 1-1 | E 03-06-2021 Eliminatorias 73 Chile 1-1 | E 14-06-2021 Copa América 74 Bolivia 4-1 | V 28-06-2021 Copa América 75 Bolivia 4-1 | V 28-06-2021 Copa América 76 Ecuador 3-0 | V 3-07-2021 Copa América 77 Bolivia 3-0 | V 9-09-2021 Eliminatorias 78 Bolivia 3-0 | V 9-09-2021 Eliminatorias 79 Bolivia 3-0 | V 9-09-2021 Eliminatorias 80 Uruguay 3-0 | V 10-10-2021 Eliminatorias

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Gareca se enojó con Cueva por perder el balón previo al gol de Bolivia | VIDEO

Además, el ‘10′ aún no ha podido anotarle a la selección peruana por Eliminatorias . A Brasil tampoco. A la Blanquirroja la enfrentó siete veces y su único gol fue en la Copa América 2007. Leao Butrón era el portero en ese entonces.

Este jueves, Messi buscará su primer tanto ante el combinado dirigido por Ricardo Gareca y de paso seguir alargando la racha de 24 partidos de la selección argentina. El objetivo es Qatar, pero este equipo liderado por Leo disfruta del recorrido.

Lionel también tiene entre ceja y ceja otro registro Pelé: el cuarto puesto de máximos anotadores en la historia, según la RSSSF. La lista es liderada por el austriaco Josef Bican (805) y Cristiano Ronaldo (791). El tricampeón del mundo registra 767 goles, 14 más que la ‘Pulga’.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El atacante del PSG y de la selección brasileña, Neymar, soltó una bomba. "Creo que el Mundial de Qatar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista" aseguró.